萬海2025年營收年減13.25%，樂觀看1月運量。

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運（2615）2025年12 月合併營收為120.79億元，月增11.28%，年減15.66%；累計全年營收1403.54億元，年減13.25%。

萬海指出，12 月份上海出口集裝箱運價指數（SCFI） 連續三週上揚，帶動整體營運表現，價量水準皆較 11 月份持續提升，呈現穩健向上的態勢。

萬海表示，目前整體市場氛圍樂觀且穩定，今年農曆春節與穆斯林齋戒月皆落在 2 月中旬，隨著各地工廠於節前集中出貨，預期 1 月將延續一波運量高峰。在供需結構尚屬平衡的情況下，運價可望呈現溫和上行趨勢。

此外，為進一步滿足客戶對華中北至北美西岸快速運輸服務的需求，萬海攜手海洋網聯船務（ONE），將於今年 5 月共同推出第二條洛杉磯直達航線 AP2，此航線將行經青島-寧波-洛杉磯-奧克蘭-青島，有助縮短運輸時間、提升航線效率，進一步強化在跨太平洋航線的服務深度與競爭力。

