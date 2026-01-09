漢來美食2025年營收62.27億 創歷史新高

漢來美食（1268）今（9）日公告12月營收，單月營收5.54億元，月增2.56%、年減3.41%；單季營收16.10億元，季增9.77%，年增7.07%，創同期新高。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今（9）日公告12月營收，單月營收5.54億元，月增2.56%、年減3.41%；單季營收16.10億元，季增9.77%，年增7.07%，創同期新高。累計全年營收62.27億元，年增5.01%，創歷史新高。

漢來美食表示，年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

展望新年度，中餐品牌的小金雞「漢來上海湯包」南港LaLa port分店即將開幕，為品牌的第9家分店。而去年底甫於桃園台茂購物中心開出的第3家「島語」分店，開幕後開放兩個月內訂位即立刻被秒殺。

位於高雄漢神巨蛋購物廣場內的??-??? ???? 在元月8號也以嶄新姿態回歸，這個以供應全日早午餐的咖啡廳，鎖定年輕及周邊住宅客群，進一步拓展消費族群結構。

隨著農曆春節將至，除夕圍爐北、高3館宴會廳共357桌已經全部售罄，價格維持與去年相同，全席10人高雄每桌26,888+10%，南港宴會廳價格每桌36,800+10%。

另外還有除夕外帶與冷凍宅配年菜，南北宴會廳共將銷售1,100套，目前持續熱銷中；冷凍宅配年菜（套餐組合、單品菜色）截至目前銷售業績較去年同期成長43%。

主要是套餐組合增加，從2-3人小家庭到8-10人大家庭，讓消費者可以彈性選擇，帶動整體銷量成長，品牌力與產品力持續受到市場肯定。

