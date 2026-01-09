低生育率釀人口危機 馬斯克警告：北韓不用動武輕鬆拿下南韓

特斯拉執行長馬斯克警告，南韓生育率持續低迷將釀人口危機，北韓未來恐不用動武就能拿下南韓。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），南韓不斷下降的生育率將導致人口嚴重不足，這樣的情況持續發展下，北韓甚至可能不用動武，就能輕鬆拿下南韓。

馬斯克在播客節目《Moonshots》中談到，人類的未來、人工智慧和人口結構變化等問題。在談到人口崩潰問題時，馬斯克以南韓為例表示，低於0.7的生育率令人相當震驚和害怕。如果照這種趨勢持續下去，南韓每一代人口將減少約70％，三代之後，也就是大約90到100年後，南韓人口將萎縮到目前規模的3％，也就是27分之1。

馬斯克指出，如果人口結構崩潰，就沒有年輕人來保衛國家，這代表北韓甚至不需要動武入侵，他們可以「直接走過去」，而南韓完全無法抵抗。

這些言論是馬斯克針對南韓人口前景做出的一系列警告當中最新的一次，2024年11月，馬斯克曾在社群平台X分享一張基於世界銀行數據的南韓生育率圖表，並寫道，南韓每代人口將減少3分之2，面臨人口崩潰。圖表顯示，南韓的生育率已從1960年代的5以上，驟降至近期的0.6左右。

2023年3月接受《福斯新聞》訪問時，馬斯克就曾點名南韓是低生育率國家當中問題最嚴重的一個，並稱，南韓人口可能在三代人的時間裡，縮減至目前的3-4％，而且這種趨勢無法逆轉。

去年1月，馬斯克分享一片關於南韓人口的文章時，再次使用了「人口崩潰」一詞，文中指出，南韓現在84歲的老人比1歲的嬰兒還多。2022年，馬斯克在社群平台X寫道，南韓和香港是全球人口下降速度最快的地區。

在節目中，馬斯克也提到了高齡化社會的問題，並指出了一個引人注目的人口統計里程碑，馬斯克表示，當成人紙尿褲的使用量超過嬰兒尿布時，就說明這個國家走錯了方向，而南韓早就過了這個階段，很多年前就過了。

