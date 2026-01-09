黃金抱緊！傳奇投資人預測：2026將出現「巨大經濟蕭條」 這3類資產成避風港

傳奇投資人預測2026將出現「巨大經濟蕭條」，黃金等3類資產將成避風港。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金抱緊，市場投機者、傳奇投資人道格·凱西（Doug Casey）預測，2026年將出現1場「巨大的經濟蕭條」，只有黃金、白銀和部分大宗商品有望成為抵禦衝擊的避風港。

FX168財經報社報導，凱西日前在接受大衛·林（David Lin）採訪時，談及市場、貨幣與生活水平等話題。他認為，經過多年的債務驅動增長和美元貶值，美國經濟正接近崩潰點。

此外，他還指出，美股的上漲越來越集中在少數大型科技與人工智慧（AI）公司身上，並將其與互聯網泡沫時期作類比。

他表示：「AI當然會發揮作用，但當下投入到AI領域的資金為時尚早，而且市值危險地被高估了。」

因此，凱西稱自己仍採取防禦性佈局，更偏好持有黃金、白銀以及部分大宗商品，以應對他所認為的日益不穩定的金融體系。

在貴金屬出現拋物線式飆升之際，凱西以其一貫的逆向思維表示，「直線上漲」的價格走勢通常會激發他想要賣出的衝動，但他也明確指出，黃金和白銀仍應作為長期持有的資產。

他在談及白銀近期的暴漲時警告稱：「那張圖讓我非常害怕。但鑑於全球貨幣環境波動如此劇烈，我很樂意繼續持有我的實物白銀。」

「如果它（白銀）回落到每盎司50美元、40美元，甚至30美元，我也不在乎，因為這只是我希望長期持續增持的一類資產。」

凱西也抨擊了近期圍繞美國經濟增長的樂觀情緒，他承認美國經濟表現確實優於歐洲等「正在下沉的船」，但他認為這種相對強勢具有誤導性，因為它只不過讓美國看起來像是「在走向屠宰場的路上，外表最好看的那匹馬」。

他還質疑政府數據的可靠性，表示自己對美國官方機構發佈的統計數據並不比對那些長期不穩定經濟體的數據更信任。與此同時，凱西最引人注目的觀點之一是，一旦把真實生活成本計算在內，年收入低於14萬美元（約新台幣441萬）的美國人，實際上正在接近貧困線。

