擁千萬爽退1年就崩潰！他悲吐為1夢想付出慘烈代價

〔財經頻道／綜合報導〕擁有逾5000萬日圓（約新台幣1000萬）資產，選擇在60歲時爽退的佐藤健二（化名），退休後在山區買了1棟空屋，經一番整修，初期共花了800萬日圓（約新台幣160萬），實現鄉村生活夢想，然而，某天因修剪樹枝，不堪摔倒，因脊髓損傷導致他下半身輕微癱瘓，出院後，他不得不對房子進行大規模改造，加上護理、復健等醫療，及賣不出去的老房子維護費，面對存款在1年間快速蒸發，讓他後悔因過度自信，毀掉了原本安逸悠閒的退休生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年62歲的佐藤健二，退休前在東京１家大型製造業工作，工作期間，他作為１名技術員，經常出差，足跡遍布國內外，全心投入工作，以至於無暇顧及家庭，他的勤奮最終得到了回報，退休後獲得了約2300萬日圓（約新台幣460萬）的退休金，加上他不斷累積的積蓄，他的資產總額達到了5000萬日圓，他還還清了房貸，退休生活無憂。

「工作期間我非常忙碌，所以退休後，我只想不受打擾地去做自己喜歡的事情。我給妻子添了不少麻煩，但我們都同意，從今以後，我們都可以自由地做自己喜歡的事情。」

退休6個月後，他花150萬日圓（約新台幣30萬）在離家約1小時車程的山區買下了1棟超過50年歷史的空屋，為了使其適宜居住，加上安裝專用工具和燃木爐等費用，初期總成本接近800萬日圓。

「我妻子很驚訝，她說：『我才不要住在這麼不方便的地方呢！』但對我來說，這很方便。週末，我會把工具裝進我心愛的車裡，獨自前往山區。我會修繕屋頂，更換地板，然後晚上在山上靜靜地喝酒，這實現了我多年的夢想。」

由於他們擁有超過5000萬日圓的資產，他們原本沒有任何經濟上的擔憂，然而，這種生活方式突然戛然而止。在１個晴朗的冬日，佐藤爬上梯子，準備修剪老房子後面的１根高枝，或許是因為腳下不穩，他失去平衡摔了下來，右大腿骨骨折，脊椎也受損了。

佐藤被緊急送往醫院，立即接受了手術，手術很成功，但脊髓損傷導致他下半身輕微癱瘓，走路也不如以前那麼靈活了。

接下來，他傾注了無數心血的老房子也面臨新的問題。 「我再也不能獨自去那裡了，就算去了，也做不了什麼。我試著賣掉它，但那片區域根本沒人要，最後我只能自己交房產稅和維護費。」

出院後，為了能回到家，他不得不對房子進行大規模的改造，使其無障礙，他安裝了扶手，拆除了台階，並翻新了廁所和浴室，這花費了近500萬日圓（約新台幣100萬）。除此之外，還有復健費用、護理服務的自付費用，以及那棟賣不出去的老房子的維護費用，錢花得比他預想的快得多。

最終，我嚮往的鄉村生活只持續了１年左右，最近，我都不敢看我的銀行存摺了，我曾經擁有那麼多錢，但我從未想過會變成這樣，就因我的過度自信，以為「我還年輕」，毀了一切。

