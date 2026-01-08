中國5家新上市AI概念股營收追不上虧損 投資人追捧恐成冤大頭

中國智譜8日在香港交易所上市，是去年12月以來在中國和香港股市上漲的第5家AI概念股。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕被稱作「上海GPU（圖形處理器）4小龍」之一的天數智芯，以及「中國AI（人工智慧）6小虎」之一的智譜，8日分別在香港交易所上市，是去年12月以來在中國和香港股市上市的第5家AI概念股。天數智芯和智譜盤中漲幅雖然衝高，但收盤漲幅均收斂，凸顯投資人對中國AI概念股營收追不上虧損，股價卻飆漲的疑慮升高。

天數智芯以發行價每股144.6港元（新台幣585.8元）上市，收在156.8港元，漲幅8.4%。智譜以發行價116.2港元（新台幣470.8元）上市，收在131.5港元，漲幅13.2%。

請繼續往下閱讀...

天數智芯從2022年至2025年上半年累計營收13.42億元人民幣（下同，新台幣60.7億元），虧損卻高達28.16億元（新台幣127億元），且虧損是逐年上升。智譜的情況也類似，過去3年半累計營收6.85億元（新台幣30.9億元），虧損則超過62億元（新台幣280億元）。

中國其他3家近期上市的AI概念股，也呈現營收追不上虧損，股價卻暴漲的「不合理」現象。以GPU龍頭、有「中國版輝達」之稱的摩爾線程為例，該公司過去3年和2025年前3季的累計營收13.93億元（新台幣63億元），虧損卻高達59.39億元（新台幣268億元），但該公司自上市以來股價飆漲4.9倍。

有「國產GPU第二股」之稱的沐曦股份，過去3年和2025年前3季的累計營收20.26億元（新台幣91.5億元），虧損則達34億元（新台幣153.6億元），但自上市以來股價更飆漲逾5倍。

分析師指出，中國AI市場出現明顯的泡沫徵兆，許多AI新創公司雖然估值驚人，卻沒有清晰的獲利模式，多數仍依賴政府補助而非市場需求，一旦補助縮水或技術發展不如預期，資金將加速撤離。

此外，隨著美國加強對中國的半導體出口管制，中國AI新創公司取得高階晶片的成本攀升，這將壓縮毛利空間，讓原本就疲弱的獲利預期雪上加霜。中國人民銀行在2025年年底發布的報告中，就將「AI泡沫化風險」列為經濟5大不確定之首。

