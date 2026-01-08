台灣AI硬體崛起 投信：掌握算力與電力雙核心布局

投信業者表示，透過納入多檔關鍵企業，可分散投資風險、降低追高風險，更適合長線參與AI成長趨勢。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕看好台灣為全球AI硬體關鍵樞紐，出口爆發帶動經濟高成長，00888永豐台灣ESG表示，以台積電等AI關鍵龍頭，為核心成分股，可掌握先進製程、AI晶片與高效能運算的成長動能，同時納入台達電等電力與機電設備指標企業，完整涵蓋AI硬體建設從「算力」到「電力」的關鍵環節。

00888近期公告最新配息資訊，1月19日為最後買進日、1月20日除息、2月13日發放現金股利，在AI需求持續擴大、企業獲利回升的環境下，00888兼顧產業成長題材與分散配置風險之優勢，成為投資人把握AI浪潮、共享台灣科技成長紅利的重要投資選擇。

請繼續往下閱讀...

永豐投信表示，相較單一AI個股容易，受到短期消息面與股價波動影響，透過00888納入多檔關鍵企業，可分散投資風險、降低追高風險，更適合長線參與AI成長趨勢。

在美中科技角力持續升溫的全球格局下，台灣憑藉深厚的半導體技術實力與完整的供應鏈，迎來AI基礎建設快速擴張的重大契機。

隨著生成式AI、高效能運算與雲端資料中心投資全面加速，台灣廠商在全球供應鏈中的關鍵地位愈發凸顯。2025年對美出口動能爆發，單月外銷訂單屢創新高，市場普遍預期2026年AI相關需求將持續擴大，有望推升台灣經濟成長率。

永豐投信表示，從產業面來看，AI需求最直接受惠的便是電子與資通信產業。台灣廠商自上游先進製程晶片、中游關鍵零組件，到下游伺服器、機櫃與系統整合，皆深度參與AI硬體建設。隨著「算力即國力」成為共識，各國積極推動主權AI，進一步推升高效能運算與資料中心建設需求，台灣產業鏈有望迎來中長期黃金成長期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法