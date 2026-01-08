時薪1500元起跳！10種工作高薪又能在家上班

《FinanceBuzz》點名10個時薪至少48美元的遠距工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕遠端工作已不再只是生活型態的福利，而是穩定收入的可靠途徑。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，許多公司現在都願意雇用入門級人才，擔任專業且需求量大的職位，且工作地點可自由選擇。只要你擁有或願意學習相關技能，這些職位能大幅提升你的收入能力，以下列出10個遠端工作，每小時薪資超過48美元（約新台幣1511元），薪資數據來源於美國勞工統計局（BLS）。

1.軟體開發工程師：時薪中位數63.20美元（約新台幣1990元），軟體開發人才需求旺盛，即使是入門級、透過實習或初級職位也可能拿到高薪資。遠端軟體開發職位通常薪資不低，因為公司競爭數位人才。你需要具備程式設計技能，不過許多線上訓練營或自學者也能勝任。職位多包含完整福利與彈性排班，隨著專案經驗累積，薪資成長迅速。

2.資料分析師：時薪中位數51美元（約新台幣1606元），負責解讀資料、製作報告並協助商業決策。許多公司允許完全遠端工作。入門薪資依公司與資料複雜度不同，但遠端職缺通常高於一般傳統遠端工作。

3.個人理財顧問：時薪中位數49.11美元（約新台幣1547元），協助個人與家庭規劃退休、教育基金與投資策略。薪資通常包含底薪加佣金或獎金。

4.品質保證分析師（QA）：時薪中位數63.20美元（約新台幣1990元），負責測試軟體、找出Bug並確保產品穩定。科技公司遠端QA職缺充足，多數不要求高學歷。細心且熟悉測試工具的分析師，可快速晉升至更高薪資。

5.電腦系統分析師：時薪中位數49.90美元（約新台幣1572元），評估組織IT系統並設計改善方案以提升效率與效能。許多公司遠端雇用此類人才，頂尖人才薪資可遠超中位數，特別是具備分析、溝通與系統思維能力者。

6.資安分析師：時薪中位數 60.05 美元（約新台幣1891元），負責保護系統、網路及資料免受駭客攻擊，制定安全計畫並應對違規事件。遠端職缺增多，頂尖人才薪資可遠超中位數。

7.資料庫管理員與架構師：時薪中位數 59.18 美元（約新台幣1864元），設計、組織、維護與保護企業資料系統。隨著企業採用雲端系統，遠端職缺增加。

8.使用者體驗（UX）設計師：時薪中位數 55.09 美元（約新台幣1735元），遠端UX設計師負責研究使用者、設計介面並測試方案，創造直覺數位體驗。

9.初級雲端工程師：時薪中位數 56 美元（約新台幣1763元），負責支援雲端基礎設施、部署與故障排除，常使用 AWS、Azure 或 Google Cloud 平台。遠端職缺普遍，具備基礎證照可快速累積經驗。

10.精算師：時薪中位數 60.47 美元（約新台幣1905元），使用數學、統計與財務理論評估保險、退休金及商業風險。

