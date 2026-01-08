樂天商銀新任董事長王世熙接棒 推動法人金融

純網銀樂天商銀今（8）日召開董事會，選舉新任董事長（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導］國票金（ 2889 ）子公司純網銀樂天商銀原任董事長王東和申請退休，樂天商銀今（8）日召開董事會，選舉新任董事長，依原先規劃由國票金控副總經理王世熙接任，並於今日生效。

國票金今日也公告2025年全年自結獲利，國票金2025年全年稅後盈餘22.96億元，年增5.73%，每股稅後盈餘0.63元，12月底每股淨值12.70元。

國票金表示，樂天商銀今日召開董事會，選任新任董事長。王世熙以國票金控法人代表人身份，當選樂天商銀董事長，並已取得金管會對銀行負責人的適格性審查核准。

新任董事長王世熙自取得美國喬治華盛頓大學企管碩士學位後，即進入國際票券自基層做起，至今已逾32年，歷經法人金融授信、審查及金融交易等部門主管，擔任國際票券副總經理，歷練完整，未來希借助其法人金融專才與市場熟悉度，協助樂天商銀發展國內法人金融及聯貸業務。

國票金控表示，子公司國際票券以法人金融為核心，其業務範圍實為銀行業務的一環，並以批發金融業務為發展利基。在主管機關全面開放純網銀辦理業務限制後，樂天商銀未來將積極發展法人金融業務，透過國際票券在國內深耕法人市場的穩固基礎，搭配樂天日方在零售金融業務、金融科技發展的經驗及優勢，深化台日合作，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成雙方股東期待損益兩平的目標。

