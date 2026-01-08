「產業軍師」中經院副院長王健全辭世 享年67歲

中經院副院長王健全逝世。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中華經濟研究院（中經院）證實，副院長王健全本月8日病逝於萬芳醫院，享年67歲。

王健全生於1959年，畢業於國立台灣大學經濟學系，後赴美深造，取得美國普渡大學經濟學博士學位。王健全在中經院服務逾30年，從第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長，將畢生精力奉獻於中經院。中經院表示，全體同仁為他的辭世深感哀悼與不捨，將全力協助家屬處理治喪事宜。

請繼續往下閱讀...

王健全研究領域事台灣經濟發展與產業政策擘劃，是國內少數兼具學術理論與產業實務的經濟學家，被媒體與產業界譽為「產業軍師」。他曾獲頒第二屆國家磐石關懷獎章，表彰其對中小企業發展的卓越貢獻。

除了學術研究，王健全亦積極投身公共事務，現任中華財經策略協會理事長，曾任總統府經濟發展諮詢委員會諮詢委員、行政院賦稅改革委員會委員、經濟部顧問、台灣亞太產業分析專業協進會理事長、台灣智慧移動產業協會創會理事長等要職，在推動傳統產業升級、智慧移動產業發展及稅制改革上，均扮演關鍵智囊角色。

中經院表示，王健全治學嚴謹卻不失幽默，在他貢獻心力的產業政策研究中，重點不只在於協助企業發展，他自許為「庶民經濟」研究者，長期致力於縮短「數據經濟」與「庶民感受」的落差，重視傳統產業的升級轉型，積極為「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部、青年族群）發聲，力主讓經濟果實能更公平地分配至社會各階層。此外，他雖然身為中經院最資深的研究人員，但只要他在場，往往笑聲連連，是中經院最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官。

中經院表示，王健全以其專業與人文關懷，為台灣經濟留下了無數珍貴的政策建言。其驟逝不僅是智庫界的損失，更使台灣社會失去了一位長期為弱勢產業與青年世代奔走的堅實力量。關於治喪相關事宜，中經院將另行公告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法