祭天價庫藏股原因曝光 林恩平：大立光不是最差光學廠

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）去年12月中下旬啟動第二次庫藏股，至今年2月11日間將買回自家股票2670張，總金額上限為1796億元，為台股史上最高價庫藏股。今日董事長林恩平於法說會中直言，是因本益比低，但「大立光不是最差的光學廠」，才決意啟動庫藏股。

大立光今日舉辦法說會，並公布去年第四季營收172.19億元，毛利率47.8%，季增0.6個百分點、年減11.3個百分點，稅後淨利67.27億元，季減5%、年減22%，每股稅後盈餘為50.4元；全年營收611.48億元、年增3%，毛利率50.3%、年減2個百分點，稅後淨利218.82億元、年減18%，每股稅後盈餘為159.46元。

展望首季營運，林恩平指出，因首季是光學產業傳統淡季，元月、2月拉貨動能將逐漸減弱，產能利用率也不那麼緊迫；在手機鏡頭部分，潛望式鏡頭今年未見升級，可變光圈鏡頭規格還沒確定、估第三季將出貨，薄型手機因客戶銷量不好，各品牌發售意願有受影響，折疊機則要等年底、不過折疊手機鏡頭規格與一般手機差不多，拉貨動能看客戶銷售而定。

近期因記憶體漲價因素，恐將壓抑今年消費性電子出貨動能，並傳客戶將以砍價因應記憶體的成本上漲壓力。林恩平則指出，目前產品價格都已談妥、後續變動無法預估，出貨數量則要看客戶銷售狀況而定，不過鏡頭升級確實可能放緩。

法人與市場關注，近日傳大立光以子公司萊凌與台積電（2330）在CPO（共同封裝光學）展開合作，並已經送樣台積電。不過林恩平今日說，大立光的研發工作無所不包、與「光」相關的領域都會研究開發，CPO鏡頭規格、研發進度、貢獻、是否擴產都等成功後再說明。

針對機器人、AI眼鏡等新商機，林恩平則說，都有與客戶持續推進，儘管客戶正向看後是需求，不過因拉貨量都很小，對大立光正面貢獻有限。

