榮昌2025年營收11.5億創新高 看第一季淡季不淡

2026/01/08 15:44

榮昌董事長陳家榮。（記者王憶紅攝）榮昌董事長陳家榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股榮昌科技（3684） 2025年12月合併營收為0.88億元，月增5.24%，累計2025年合併營收11.5億元，超越2022年，創下歷年新高。榮昌表示，隨著WiFi升級加速，WiFi 7出貨可望在2026年放量，預期2026年WiFi 7天線出貨客戶可望倍數成長，而2026年第1季，雖然因農曆春節，工作天數較少，但在新產品佈局逐漸顯現下，有信心可以優於去年同期。

　榮昌指出，近幾年積極轉型，從單一天線跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，並建構次系統及無線準系統組裝能力，AI新興應用帶動雲端運算與無線傳輸需求強勁，而多元化市場發展策略在不同應用領域開始出現成效，除已掌握全球前三大企業網通客戶提供整合天線，美國基建專案包括電力、鐵路與高速公路通訊等亦有斬獲，隨著轉型成果逐漸顯現，營運將展現成長力道。

　目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約22%，天線與天線系統為35%，次系統與無線準系統約35%；榮昌表示，過去3年營收佔比高達50%的天線產品，隨著WiFi 7升級需求於2026年持續放大出貨量，目前WiFi 7出貨比重已經大幅超越WiFi 6，預估2026年WiFi 7天線出貨客戶將倍數成長。

