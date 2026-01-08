緯創2025年營收首破2兆創新高 緯穎逼近1兆大關寫新猷

緯創、緯穎2025全年營收登各自上歷年巔峰。（資料照、本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）、緯穎（6669）受惠於AI伺服器市場強勁的拉貨動能，兩家企業去年12月營收同步創下歷史同期新高，第四季營收更寫單季新猷，帶動2025全年營收登上歷年巔峰。

緯創去年12月營收2552.55億元，月減9%、年增141.6%，第四季營收7209.4億元，季增27%、年增1.43%，2025全年營收2.18兆元、年增108.39%。

請繼續往下閱讀...

伺服器大廠緯穎去年12月營收1042.91億元，月增7.6%、年增143.9%，第四季營收2924.4億元，季增9.6%、年增1.5%，2025全年營收9506.63億元、年增163.68%。

緯創2025年12月筆電出貨260萬台，月增18.2%、年增44.4%，桌機出貨100萬台，月增11.1%、年增25%，顯示器出貨110萬台，月增22.2%、年增31%。緯創去年第四季筆電出貨690萬台，季增8%、年增30.2%，桌機出貨280萬台，季增14%、年增16.7%，顯示器出貨290萬台，季增18%、年增18.9%。

緯創2025全年筆電出貨2410萬台、年增19.3%，桌機出貨1000萬台、年增6%，顯示器出貨960萬台、年減1%。管理層指出，今年第一季受季節性因素及第四季高基期影響，筆電、個人電腦類別產品出貨量預期將低於前一季，然而，若以年對年角度觀察，因去年基期相對較低，預期成長幅度仍然非常強勁。

針對AI伺服器等與圖形處理器整機產品，緯創看好第一季出貨「淡季不淡」，需求依然強勁，集團當中由緯穎主攻自有品牌（Direct Sale），緯創則專注於代工品牌客戶（Brand Clients），雙方藉由合縱連橫，共同做大市場，延續自身在AI技術與客戶掌握度上的優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法