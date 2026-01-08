曾窮到睡車上！她從1500元起步翻轉人生 如今創業「年收飆近3億」

Gia Huynh短短幾年人生出現驚人翻轉。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一名女子曾因膚色遭霸凌、沒念完小學，移民美國後更一度成為無家可歸的單親媽媽，抱著5週大嬰兒睡在車上，身上只剩50美元（約新台幣1577元），短短幾年後，她的人生出現驚人翻轉。如今，她已是糖果品牌創辦人，2024年營收已突破900萬美元（約新台幣2.8億元）。

《CNBC》報導，Gia Huynh出生於越南，在胡志明市長大，是家中4個孩子中最小的1個。她成長於貧困家庭，父母為了生計長期外出工作，童年多半寄人籬下。求學期間，她曾因膚色較深而遭霸凌，最終甚至未能完成小學五年級學業，低教育程度與長期被貶抑的成長環境，使她對自己極度缺乏信心。

請繼續往下閱讀...

2016年，Gia Huynh與丈夫移民美國、落腳佛羅里達州，但經濟壓力迅速壓垮婚姻。2017年兩人分開後，她又陷入一段暴力關係，並生下第一個孩子。這段關係幾乎讓她一無所有，工作中斷、信用卡刷爆。人生最低谷時，她甚至成了無家可歸的單親媽媽，抱著僅5週大的嬰兒，夜晚只能睡在車上。

之後，她輾轉搬到馬里蘭州，在姊姊的美甲店工作。身上僅有50美元（約新台幣1577元）的她，為了活下去，長年在美甲店每天工作14小時、一週7天不休。但新冠疫情期間收入微薄，每天與孩子長時間分離，讓她下定決心，一定要找到改變命運的方法。

在白天工作、晚上照顧孩子之餘，Gia Huynh開始嘗試各種線上創業，從手工皂、服飾到其他商品，前後失敗近6次。

直到2021年底，她在社群平台上看到「水晶糖果」影片，勾起童年記憶，這正是她小時候在越南，和曾祖母一起製作、只在節慶才吃得到的傳統甜點。她投入500美元（約新台幣1.6萬元）購買材料，在自家廚房反覆試作。每天從美甲店下班、哄孩子睡覺後，便從半夜做到凌晨三、四點，隔天清晨再起床上班。

2022年初，她開始在Etsy上販售產品，前三個月月收僅600至1000美元（約新台幣1.9萬至3.2萬元），卻已足夠支撐基本生活。同年3月，一則網紅推薦影片意外爆紅，單日進帳3000美元（約新台幣9.5萬元），成為事業轉捩點。

她表示，創業前9個月，品牌Silky Gem的營收就突破180萬美元（約新台幣5679萬元），如今更已成長為年收逾900萬美元（約新台幣2.8億元）的品牌。

事業穩定後，Gia Huynh甚至聘請父母一同加入經營，讓全家人不再為生計煩惱。她坦言，最大的轉變不是財富，而是對自我價值的認知，她說，「我曾經一輩子都覺得自己沒用、沒能力、沒學歷。後來才明白，真正讓人失敗的，往往是自己。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法