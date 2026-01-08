退休族累積財富方法！2026年5個必做理財習慣

退休族2026年5個必做理財習慣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休會帶來許多變化，尤其是在個人財務方面，這意味著對於2026年已退休或步入退休年齡的嬰兒潮世代來說，某些理財習慣可能需要改變，而有些則應該保持不變，若想要持續累積財富，那麼有意義地消費、及時繳納帳戶款項等5個理財，是今年必需持續保持的理財習慣。

《gobankingrates》報導，根據MassMutual 發布的《2024 年退休幸福感研究報告》，平均退休年齡為 62 歲。這意味著大多數嬰兒潮世代（1946 年至 1964 年出生）要麼已經退休，要麼即將退休，而以下5個理財習慣，是金融專家認為，退休族在今年必做。

1.進行年度新年重置

新年伊始，是檢視財務狀況的好時機，首先要從家庭預算開始。

「您了解自己的儲蓄/稅收/個人預算率，現在您可以預測新一年的薪資成長情況，」Human Interest退休教育主管、QKS、AIF Marc Fowler 說。

如果您已經退休，請重新評估您的退休收入，確保符合預期。您可能需要將通貨膨脹因素納入考量。畢竟，2025年舒適生活所需的金額與2026年可能有所不同。

2.有意義地消費

據金融行為專家、Money Habitudes首席執行官 Cara Macksoud 稱，嬰兒潮一代分為兩類：一類是“聽話的儲蓄者”，另一類則不是。

前者指的是那些深受大蕭條時期父母理財習慣影響的人，他們一直擔心僅靠社會安全金不足以維持退休生活。後者指的是那些為退休計畫和退休金做出貢獻的嬰兒潮世代，他們也受益於顯著的經濟成長。

麥克蘇德表示，許多嬰兒潮世代都經歷了「支付的痛苦」。

「花錢之所以感覺困難，是因為這些帳戶餘額不僅代表金錢，更是自律、責任和一切正確行為的證明，」她說。 對這個群體來說，現在的機會不是隨意揮霍，而是有意義的消費。時間比金錢更寶貴，對許多人來說，時間會比積蓄更寶貴。

3.保持積極參與、敏銳洞察力和靈活性

根據聯準會的數據，65歲以上人口平均每年支出6萬1432美元（約新台幣194.12萬）。註冊理財規劃師 （CFP） 和財務健康演講者琳達·格里茲利（Linda Grizely） 表示，在這個人生階段，優先事項可能會迅速變化，保持積極參與有助於防止小問題演變成壓力重重的難題。

清晰了解現金流，並明白有多少錢可以花，並在成本上升或情況發生變化時願意做出調整，這些都至關重要。固定收入並不意味著一成不變的決策。

4.繼續關注最低提款額 （RMD）

最年輕的嬰兒潮世代也才60歲出頭，而最年長的嬰兒潮世代已經接近80歲了。因此，最佳的理財習慣實際上取決於他們的年齡。

年紀較大的嬰兒潮世代應該繼續關注他們的最低提款額（RMD）。美國國稅局通常規定，年滿73歲後必須開始提取RMD。如果您不這樣做，任何未提取的金額都可能被徵收最高25%的消費稅。已經開始提取RMD的人應該繼續這樣做。

5.及時繳納帳戶款項

這對於仍在工作的嬰兒潮世代來說更為重要，但對於任何想要在退休帳戶中累積盡可能多的資金的人來說，這都是一個明智的做法。

根據美國國稅局的規定，2026年，50歲及以上的任何人均可向其個人退休帳戶（IRA）額外繳款1100美元（約新台幣3.47萬），或向其401（k）計劃額外繳款8000美元（約新台幣25.28萬）。但新的立法允許年齡較大的人繳款更多。

