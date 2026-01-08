路透：安謀拓展實體AI部門 跨足機器人領域

安謀成立實體AI部門，將拓展至機器人市場。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片技術公司安謀（Arm）的高層在消費電子展（CES）上向外媒表示，已對公司進行重組，創立了一個實體AI部門，將拓展至機器人市場。

《路透》報導，在今年的消費電子展上，圍繞著人形機器人的一系列公告和活動層出不窮，大大小小的公司展示了各種各樣的機器人，安謀也決定成立一個專門研究機器人技術的部門。

安謀目前有3大業務線，雲端和AI、包含行動裝置和PC產品的邊緣運算、涵蓋汽車業務的實體AI。機器人和汽車是實體AI的核心，他們廣泛共享現有的感測器技術和其他硬體。包括特斯拉（Tesla）在內的汽車製造商正在研發機器，以實現倉庫和工廠任務的自動化。

總部位於英國的安謀本身並不生產晶片，而是提供背後的技術，這些技術為全球絕大多數智慧手機，以及愈來愈多的其他設備提供支援，例如筆記型電腦和資料中心晶片。安謀透過收取許可費和專利使用費來獲利。

隨著公司擴大對實體AI的投入，是拓展業務整體策略的一部分。執行長哈斯（Rene Haas）接管公司以來，安謀一直在調高其最新技術的價格，並且正在考慮自主研發完整的晶片設計。

安謀高層認為，機器人技術是一個具有龐大、長期成長潛力的市場。新成立的機器人技術部門負責人亨利（Drew Henry）表示，實體AI解決方案可以從根本上提高勞動效率，節省時間，並可能因此對GDP產生明顯影響。

行銷長巴達尼（Ami Badani）提到，新部門計劃增聘專門負責機器人技術的員工。公司將汽車和機器人業務合併為一個部門，因為客戶對於功率限制、安全性和可靠性等方面的要求類似。

被問到關於客戶的問題時，亨利則稱，安謀與所有客戶都有合作。全球數十家汽車製造商以及現代汽車旗下的波士頓動力（ Boston Dynamics）等機器人公司都有使用安謀架構的晶片。

