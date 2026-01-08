天冷也不怕顯胖！日媒大推UNIQLO這3款外套：暖度夠又不臃腫

以高品質且價格親民聞名的時尚品牌 UNIQLO（優衣庫），一直深受消費者喜愛。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕以高品質且價格親民聞名的時尚品牌 UNIQLO（優衣庫），一直深受消費者喜愛。日本媒體最近就介紹了3款保暖卻不易顯得臃腫的 UNIQLO 外套推薦款式，包含蓬鬆羽絨外套（パウダーソフトダウンジャケット）、Hybrid羽絨連帽外套（ハイブリッドダウンパーカ）和PUFFTECH輕暖科技短版外套（パフテックショートジャケット）。

日媒指出，首先是蓬鬆羽絨外套採用日本大型化學公司東麗（Toray）的特殊技術，表布柔軟彈潤，內部填充蓬鬆度 750 以上的羽絨，同時具備潑水加工，不論天候狀況都能輕鬆穿著，實用性十足。目前在日本UNIQLO 官方網站售價為6990日圓（約1433元新台幣）。

其次是Hybrid羽絨連帽外套，這是結合蓬鬆度750以上羽絨與具備 吸濕發熱機能鋪棉，所打造的高機能外套，設計上依照不同部位調整填充配置，避免整體輪廓過於膨脹，兼顧保暖與俐落感。外觀採用無外露絎縫線設計，兼顧保暖與俐落感。目前在日本UNIQLO 官方網站售價為9990日圓（約2048元新台幣）。

最後是PUFFTECH輕暖科技短版外套，該款為 UNIQLO 與英國品牌 JW ANDERSON 合作推出的聯名單品。整體剪裁俐落、厚度控制得宜，高機能科技蓄熱纖維能有效鎖住空氣，帶來保暖效果。整體採工裝風格設計，領口與袖口內側採燈芯絨材質，十分適合休閒穿搭。短版衣長不僅時尚，也能輕鬆搭配寬褲或裙裝等多種下身單品。內裡為格紋設計的可拆卸連帽，能依不同場合變化造型，提升穿搭彈性。目前在日本UNIQLO 官方網站售價為5990日圓（約1228元新台幣）。

