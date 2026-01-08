農曆年高端商機升溫 法國精品推金馬年限量香水台灣僅18瓶

鎖定農曆年高端消費力，法國嬌蘭推金馬年限量香水，全球限量1,786瓶，台灣僅配額18瓶。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕農曆新年向來被視為年度消費力最集中的時段之一，從送禮、收藏到象徵好運與祝福的精品單品，皆成為品牌競逐的重要戰場。

2026年適逢丙午馬年，被視為「火上加火」的一年，也被不少命理觀點解讀為九紫離火運全面啟動的關鍵時刻，在這樣象徵能量、行動力與轉運的年度氛圍下，國際精品品牌也紛紛以「限量」、「生肖」、「吉祥寓意」搶攻農曆新年商機。

為迎接象徵力量與幸運的金馬之年，法國嬌蘭（Guerlain）推出第三款新年限量編號的「非凡之作（Exceptional Rendezvous）」系列珍藏版「摯紅幸運淡香精-奢鑽金馬蜂印瓶」。此作不僅延續嬌蘭經典蜂印瓶的收藏地位，更以紅色、馬年與高級珠寶工藝，創造節慶氛圍。

此次限量版蜂印瓶由巴黎藝術珠寶工作室L’Atelier Truscelli精心打造，瓶身選用炙熱奪目的紅色玻璃，象徵吉祥、繁榮與喜氣；瓶蓋則點綴雕塑感十足的馬首珠寶飾件，以24K金鍍層製作，並手工鑲嵌施華洛世奇水晶，成為結合香氛、珠寶與文化象徵的立體藝術品。

香氛為「摯紅幸運淡香精（Rouge Bonheur）」以清新花香調為核心，前調由玫瑰胡椒與生薑揭開序幕；中調結合玫瑰與木蘭；後調則以雪松與白麝香收尾。

嬌蘭「摯紅幸運淡香精-奢鑽金馬蜂印瓶」全球限量1,786瓶，其中台灣僅配額18瓶，售價19,500元，無疑成為金馬年最具象徵性的精品之一。

