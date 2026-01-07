買錯恐變噩夢！專家點名3款油電車「最好別買」 最推現代、Toyota這款

專家點名3款混合動力車不建議購買，以及3種車款更適合長期持有。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕市面上的油電混合車款選擇越來越多，對消費者來說，要判斷哪些車值得考慮、哪些應該直接避開，並不容易。《gobankingrates》報導，隨著混合動力技術不斷進化、車款大量湧入市場，買家很容易被各種選項、網路評測與華麗行銷話術淹沒。《GOBankingRates》近日訪問了2位汽車專家，整理出3款混合動力車不建議購買，以及3種車款更適合長期持有。

以下3款為不建議購買：

1.福特Escape Hybrid（2005–2012年款）：擁有超過10年經驗的汽車技師Mateo向《GOBankingRates》表示，Escape Hybrid以寬敞的載物空間與不錯的油耗表現吸引消費者，但2005至2012年生產的車型，普遍存在混合動力電池過於脆弱的問題，最終往往需要更換。Mateo指出「更換電池的費用最高可能超過5000美元，而這個金額，甚至比某些舊款車目前的市值還高。」

請繼續往下閱讀...

2.雪佛蘭Malibu Hybrid（2016–2019年款）：Malibu Hybrid同樣具備良好的油耗表現與行駛里程，但Mateo表示，這款車也帶來不少麻煩。他說「Malibu Hybrid 的問題在於轉售價值偏低，維修支援也有限。通用汽車（GM）在混合動力車上的投入程度，遠不如Toyota或Honda，因此要找到熟悉這款車的技師，其實並不容易。」

3.克萊斯勒（Chrysler）Pacifica Hybrid（2017–2025年款）：Pacifica Hybrid幾乎長達近10年，都被視為維修問題不斷的車款。Mateo表示「Pacifica Hybrid曾多次因電池與電力系統問題召回。有些車主甚至遇到行駛中熄火或充電異常的狀況。」

以下3款為耐用度高、值得長期持有的混合動力車：

1.Kia Sportage Hybrid：汽車專家、JustAnswer的Chris Pyle向《GOBankingRates》推薦多款耐用的混合動力車，其中之一便是Kia Sportage。Sportage以舒適、可靠、空間寬敞聞名，同時價格相對親民。

2.Hyundai Sonata Hybrid：Pyle也推薦 Hyundai Sonata Hybrid，該車款擁有時尚、運動化的外型設計，動力系統可靠，整體性價比高。

3.Toyota Prius：一向以可靠著稱的Prius同樣上榜，具備良好的操控與加速表現，燃油效率穩定，行駛感受平順，是長期持有的經典選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法