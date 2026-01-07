樂高積木即將「活起來」！公開50年來最大科技革命

樂高集團於2026年CES上，發表50年來最重大的創新，全新互動遊戲平台LEGO® SMART Play™。（翻攝自LEGO官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕樂高積木將不再只是靜態的組裝玩具！樂高集團（The LEGO Group）於2026年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上，發表50年來最重大的創新，全新互動遊戲平台「LEGO® SMART Play™」，透過革命性的科技，讓樂高作品以前所未有的方式「活起來」，正式宣告品牌邁入「積木智慧化」的新時代。

樂高集團發表全新遊玩創新平台LEGO® SMART Play™，此平台由三大核心元件組成：包括LEGO SMART Brick（智慧積木）、LEGO SMART Tags（智慧標籤）、LEGO SMART Minifigures（智慧迷你人偶），內建多項全球首創的突破性科技，這些元件可即時互相反應，帶來前所未有的沉浸式實體遊玩體驗。

這項創新技術完全不依賴螢幕，而是強調孩子動手操作與故事創造力的融合，所有元素亦與現有LEGO系統完全相容。

此外，此平台亦擁有超過20項全球首創的技術專利，智慧積木具備加速度感測、光感、聲音感測、微型揚聲器等功能，並支援無線充電。當孩子操作積木、移動角色或觸發場景時，積木可即時做出聲光反應，彷彿賦予作品生命。

樂高產品與行銷長Julia Goldin表示，這是LEGO System-in-Play系統繼1978年推出迷你人偶後，最重大的演進，希望透過SMART Play讓每個孩子的創意被看見，故事被聽見。

在CES現場，迪士尼品牌長Asad Ayaz與盧卡斯影業（Lucasfilm）首席創意長Dave Filoni，也共同宣布LEGO SMART Play™首波套組將以星際大戰Star Wars™ 為主題。

官方表示，Star Wars是史詩敘事、經典角色與無限冒險的完美舞台，首批套組將於2026年1月 9日開放預購，3月1日於LEGO官網、門市與指定通路正式上市。樂高強調，SMART Play將持續推陳出新，未來將結合更多主題、推出更多互動技術，進一步擴大積木遊戲的想像邊界。

