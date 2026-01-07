富邦證券輔導輝創電子今完成競拍 承銷價40元

富邦證券輔導的輝創電子公司，今日完成競價開標。（富邦證券提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦證券輔導的輝創電子（6722），今完成競價開標。本次競價拍賣股數為7072張，最低得標價格為每股新台幣41.96元，最高得標價格為每股140元，得標加權平均價格為每股44.17元，承銷價訂為40元。另外，本次亦將辦理公開申購，股數為1768張，申購價格為40元。輝創電子公開申購期間至1月8日，並將於1月12日公開抽籤，預計1月16日掛牌上市。

富邦證券表示，輝創電子專注於車用電子「全感測技術」，產品線完整，並具備服務乘用車、商用車與機車的能力，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。公司已成功拓展日本、美國與東南亞等國際市場，並在車用感測與安全系統領域展現競爭優勢；中期策略將透過泰國新廠量產效益，結合跨國供應鏈與在地化服務，深化與國際車廠的策略合作；長期則以技術整合與平台化布局推進智慧駕駛的普及，目標成為國際一階車用零配件大廠的關鍵夥伴。

輝創電子自2022年起近3年營業收入分別為37.13億元、48.17億元、52.45億元，年複合成長率達12.19%。2025年前3季營收為38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元，在全球車市受匯率波動與貿易政策等不確定因素影響下，仍展現穩健成長動能，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，輝創電子長期深耕車用感測領域，產品涵蓋超聲波雷達、影像偵測與77GHz毫米波雷達三大核心領域，未來將持續朝模組化與系統化應用發展，並提供相關高階智慧感測的解決方案，強化產品的市場競爭力。隨著國際佈局深化與新廠量產效益顯現，輝創電子在智慧駕駛與安全系統市場的前景持續看好。

