振大環球2025營收創歷年次高 看好今年雙位數成長

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣廠振大環球（4441）去年12月營收6.83億元，月增45.17%、年增27.76%，第四季營收17.96億元，季減20.5%、年增26.4%，創歷年同期次高；2025全年營收74.8億元、年增28.28%，創歷年次高紀錄。展望未來，管理層正向看待訂單持續升溫，預期2026年營運雙位數成長。

振大環球表示，2025年在全球成衣產業面臨關稅政策調整及匯率波動的挑戰下，公司憑藉快速因應能力，成功帶動營收較去年大幅成長近三成。隨著營運規模擴大，整體獲利表現提升，公司規劃今年配息水準將優於去年，展現公司對未來營運展望的高度信心，持續回饋股東。

對於2026年表現，振大環球表示，依照目前在手訂單推估，首季訂單成長動能十分明確，年增率可望達雙位數水準以上，營運表現延續強勁走勢。隨著電商客戶基本款及網紅系列訂單量能持續放大，同步積極布局新客戶，將持續擴充印尼及越南產能以因應快速需求。

振大環球提到，近期美國感恩節及聖誕節市場，消費者線上購物習慣已成定局，而網紅代言及聯名的創新銷售模式才正要開始，透過對電商與網紅的深耕布局，看好公司有能力掌握整體市場的趨勢發展，全面迎接新一波成長動能。

