技嘉2025營收創歷年新高 樂看今年AI出貨續旺

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）去年12月營收303.06億元，月減1.4%、年增72.2%，第四季營收893.54億元，季增12.27%、年增36.2%，2025全年營收3369.35億元、年增27.08%，三項營收數據皆創歷年同期新高。管理層樂觀看待今年AI業務發展，預期2026年AI伺服器出貨將維持雙位數成長。

技嘉2025年第四季的輝達（NVIDIA）GB系列AI伺服器產品貢獻，佔旗下AI伺服器營收逾兩成。管理層在去年11月中旬法說會指出，公司持續推動全方位的AI基礎建設策略，主要以輝達架構為核心，推出從單機到整櫃的AI解決方案，並成為少數具NVSwitch與整櫃AI系統設計能力的廠商。

技嘉表示，集團除了AI伺服器整機櫃業務，也同步創新散熱技術，積極推動的液冷（DLC）產品覆蓋率已達91%，並開發出整櫃級液冷模組與管理監控系統（LixSensor Core），為高功率AI伺服器提供穩定散熱基礎。同時，集團因應AI終端需求強勁，在全球展開策略合作，透過攜手各個地區的領導廠商共同拓展市場。

