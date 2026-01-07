明森建築不實廣告賣屋 公平會罰150萬

建案施作夾層之廣告增加空間利用，廣告不實遭罰150萬。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕建案不實廣告又一樁。公平會今日公告，明森建築銷售高雄市前金區「文知丘」建案，在銷售現場以電腦3D模擬圖及於網站刊登展示圖，載有「夾層」設計，但建築執照並無此設計，為不實廣告，違反「公平交易法」第21條第1項規定，公平會處150萬元罰鍰。

公平會表示，明森建築銷售「文知丘」建案使用的圖示，給人的印象是消費者在購屋後，可依該等圖示合法施作「夾層」作為起居等空間使用。但根據高雄市政府工務局提供意見，該建案廣告圖示之挑高設計屬「夾層」設計，由於相關建造執照圖說未有夾層設計，已違反建築法規定，因此明森建築銷售使用的圖示與實際狀況不符，已違反前述「公平交易法」規定。

公平會提醒，建商常在廣告宣稱可以設計夾層空間增加居住的使用空間，用來吸引消費者購買，建議消費者於購屋前，可至全國建築執照存根查詢網頁（https://cloudbm.cpami.gov.tw/CPTL/cpt0407m.do），查詢該建案核准的竣工圖說並比對廣告宣稱之事項，以避免日後衍生建築違規使用的相關爭議。

另外，建商如未經合法取得可施作夾層之設計，不應刊載廣告，否則會違法受罰。

