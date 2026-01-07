小心使用IG、臉書！2026年這10種人「最難找到工作」 這些地雷別踩

外媒點名2026年最難找到工作的10種人。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，就業環境發生變化，許多企業正苦於找不到足夠的勞工。美媒報導，勞動力短缺，理論上應該讓找工作變得更容易，也更有機會透過工作累積財富。然而，在求職過程中，仍有不少人是「自己拖累了自己」，以下是2026年最難找到工作的10種類型，包括在社群媒體上表現不當、面試完未寄感謝信都入列。

1.技能過時的勞工：如果你的技能已經過時，或與應徵職位不相符，找到工作的難度會大幅提高。雇主不想花時間與金錢重新培訓員工，他們希望找的是「即戰力」。應徵前應盡可能了解職務內容。若技能不足，可能該考慮進修課程或其他培訓，讓能力跟上市場需求。

2.對工作或公司缺乏興趣的人：人們對工作的熱情可能因多種原因消失，例如覺得缺乏挑戰或不被重視，但在面試時帶著消極態度，會大大扣分。用人主管希望看到的是，真心想為公司工作、願意做出貢獻的求職者。事前研究公司，對新機會產生期待，並在面試中展現熱情。

3.不會寫履歷的人：履歷寫不好，是求職卡關最常見的原因之一。履歷是主管對你的第一印象，而第一印象不好，往往連面試機會都沒有。履歷應清楚呈現你的能力、技能與成果。關鍵字也非常重要，因為許多公司使用系統篩選履歷。此外，應針對不同職缺調整履歷內容。

4.缺乏求職焦點的勞工：在求職市場「廣撒網」並非全然錯誤，但也有風險。若你對所有職缺都投履歷，很可能會應徵到與職涯目標不符的工作。更好的做法是有策略地選擇職缺，鎖定真正適合自己的工作。這能讓你的履歷與求職信更聚焦、更具說服力。

5.在社群媒體上表現不當的人：若不小心經營社群媒體，可能會讓雇主產生警訊。完全沒有社群帳號可能會讓人起疑，但發布不當內容更糟。請記住，任何發布在 Facebook、Instagram、LinkedIn 等平台的內容，都有可能被查到，不要讓公司覺得你會帶來形象風險。

6.不為面試做準備的求職者：「臨場發揮」並不是有效的面試準備方式。應盡可能研究公司與職務內容，事先準備好回答，並保持回答前後一致。誠實說明你為何找工作、為何想應徵這個職位，同時展現熱情。此外，也要準備自己的問題，讓對方感受到你對公司與使命的興趣。

7.面試遲到的人：避免面試遲到其實不難。事先規劃路線，預留充足的緩衝時間。如果到得太早，也可以先在附近咖啡店等候。若真的遇到不可避免的延誤或緊急狀況，應主動聯絡窗口，詢問是否仍能前往或改期。為最壞情況做好準備，往往是明智的策略。

8.穿著不專業的勞工：面試或上班時的穿著，反映你對工作的重視程度。重點在於專業，除非公司文化明確允許，否則牛仔褲通常不合適。面試前應事先準備好服裝，確保整體乾淨整齊。注意指甲是否乾淨，許多專家也建議，飾品、穿洞與刺青應低調處理。

9.愛誇大的求職者：誇大經歷或成就風險極高，不僅涉及誠信問題，現在企業也很容易透過網路查證事實。雖然強調自己的成績與能力很重要，但不要扭曲事實，不要把他人的成果算在自己頭上，也不要宣稱自己得過不存在的獎項。

10.忘記基本禮貌的人：在高度競爭的求職環境中，禮貌看似小事，卻非常重要。常見錯誤之一，是面試後「忘了寄感謝信」。與你面談過的每一位人員，都應收到一封感謝他們撥冗面試的郵件或訊息。禮貌不僅在人生中重要，在求職過程中同樣如此。

