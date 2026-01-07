Uber併購皇冠大車隊 公平會放行

Uber、皇冠大車隊之結合案，公平會不禁止。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日決議，美商Uber擬透過子公司取得皇冠大車隊100%股權之結合案，公平會評估其結合後的整體利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。

公平會說明，Uber取得皇冠大車隊100%股權，因持有股份已達3分之1以上，並直接控制該公司業務經營及人事任免，達到結合申報門檻，且無「公平交易法」第12條除外適用之情況，因此依法提出結合申報。

請繼續往下閱讀...

針對此結合案，公平會指出，Uber、皇冠大車隊都有各自的派遣服務系統，以提供「計程車派遣服務」，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，Uber表示其亦有提供「計程車派遣服務」系統予該車隊司機使用，故雙方也具有垂直供應關係。

不過，經公平會分析，因為皇冠大車隊本就是Uber的合作車隊，二者於「計程車派遣服務」市場占有率不因結合有顯著改變，又相關市場現已有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi等競爭者，去年（2025）間也有新興平臺業者Bolt加入市場，目前我國計程車派遣服務業者達上百家，除可自行提供派遣系統外，亦可與軟體或平臺業者合作提供服務。

綜上因素，公平會評估後認為，Uber於相關市場不致有單獨提高報酬、與其他業者共同定價或影響市場參進程度等顯著限制競爭疑慮，Uber於相關市場濫用市場力量及導致市場封鎖之可能性不高，且本案有助於參與結合事業減少行政層級，提升營運效率，爰依「公平交易法」第13條第1項規定，不禁止結合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法