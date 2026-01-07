全漢2025年營收成長12％ 2026年鎖定AI邊緣應用

全漢預期，今年第一季營運表現屬「溫熱但健康」，主要成長動能來自適配器與冗餘電源產品。（全漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠全漢（3015）去年12月營收9.22億元，月減2.4%、年減9.5%，第四季營收28.45億元，季減18.9%、年減2.8%，2025全年營收130.6億元、年增12.6%。管理層指出，公司已鎖定人工智慧工作站、邊緣運算、工業電腦與醫療等應用場域，產品線將從目前的2500瓦電源逐步拓展至3000瓦甚至6000瓦以上規格。

全漢於去年12月18日法說會指出，公司目前聚焦六大應用領域，包括網通、邊緣運算、電競、傳統個人電腦、商用個人電腦與醫療用電源，並延伸至工廠設備所需的工業電腦電源。隨著人工智慧技術導入醫療影像分析、網通交換設備與邊緣伺服器，相關設備功率需求持續上修，超過1000瓦已成為常態，也帶動冗餘電源、通用冗餘電源與工業用電源模組等產品需求升溫。

全漢強調，旗下競爭策略並非鎖定單一大型客戶，而是以「少量多樣」製造能力切入市場，針對不同應用提供客製化設計。相較中大量型電源供應商，公司能在小量需求下仍維持設計彈性與可靠度，並協助中小型客戶整合背板與模組化輸出，降低系統設計門檻，成為其長期合作夥伴。

全漢預期，今年第一季營運表現屬「溫熱但健康」，主要成長動能仍來自適配器與冗餘電源產品，邊緣伺服器相關專案亦持續開發中。目前需留意的變數主要來自記憶體價格波動，因圖形處理器與中央處理器高度依賴記憶體，價格上漲可能影響系統端出貨節奏，但整體業務接單與產品推進仍維持穩定。

