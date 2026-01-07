立即停止掏錢！退休前最危險「16筆支出」 恐瞬間毀掉財務自由

外媒點名，臨近退休應該避免的16種昂貴支出。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當你愈來愈接近退休年齡，正是重新檢視預算的好時機，而這也包括認真檢討你的花錢習慣。美國財經媒體《FinanceBuzz》指出，退休後多半得靠固定收入過生活，很多人其實沒有意識到，自己仍把錢花在一些「其實不需要」的東西上。在你繼續掏錢消費之前，不少項目可能正默默浪費你的退休資金，報導點出接近退休時，這16種高成本支出最好避開。

1.實體書：退休後，閱讀是打發時間的好方式，能填補過去工作時段的空白。但在走進書店前，先想想實體書是否真的值得購買，書籍會占用居家空間，也可能增加你正試圖減少的雜物。不妨改到圖書館借書，或投資一台電子書閱讀器，透過圖書館下載免費電子書。

2. 串流影音服務：退休後確實有更多時間追劇、看電影，但同時訂閱太多串流平台，很容易變成不必要的支出，建議精簡訂閱數量。與有合約綁定的有線電視不同，串流平台通常是月付制，你可以每個月輪流訂閱不同平台來省錢。

3.奢侈精品：昂貴的服飾、豪華車款或高檔餐飲或許很誘人，但奢侈品也伴隨著高昂價格。在固定收入的情況下，這些支出很可能讓你後悔。放下高價標籤，選擇更實惠的替代方案，才能守住預算。

4. 分時度假（Timeshare）：這是一種度假資產形式，即 是將度假資產的使用權拆分為每年多個時段，分配給不同持份者。分時度假往往是金錢黑洞，一旦簽約就很難脫身。在同意購買前，務必詳細了解其利弊，包括高額年費與退出合約的困難度。實際上，你通常能在不承擔額外費用的情況下，找到更划算的旅遊選擇。

5.個股投資：接近退休時，降低投資風險格外重要。與其持有個股，不如考慮將資產重新配置至指數型基金或風險較低的投資工具。也可諮詢專精退休規劃的理財顧問，協助調整投資組合。

6.高風險投資：該避開的不只是個股。任何「快速致富」的投資機會，往往也伴隨快速虧損的風險。退休前的任何重大損失，都可能對固定收入造成難以挽回的衝擊。

7.債務：你最不希望帶進退休生活的，就是債務。避免新增貸款，如車貸或房貸，並在退休前盡量清償學貸、信用卡與其他債務，別讓固定收入承擔還款壓力。

8.高等教育：重返校園或攻讀學位聽起來很吸引人，但學費往往相當昂貴，尤其需要貸款時。若想持續學習，可優先考慮免費課程或進修機會。同時，也應與子女討論學費問題，讓他們在收入高峰期自行承擔學貸，而非由你在退休前一次扛下。

9.最新科技產品：最新款手機、電視、音響與電腦雖然吸引人，但對退休預算而言是一大負擔。不妨選擇價格較親民的機型，或趁促銷入手稍舊但功能仍優秀的產品。

10.大房子：退休是縮小居住空間的好時機，孩子多半已搬離，也不再受通勤地點限制。購買大房子不僅浪費空間，也增加開銷，包括維修、水電與家具費用，這些都可能拖累退休財務。

11.信用卡消費：刷卡消費容易讓人低估實際支出。但信用卡利息會一點一滴侵蝕退休存款。務必每月全額繳清卡費，只刷你能負擔的金額。

12.昂貴旅行：退休後旅行機會變多，但不代表一定要住最貴的飯店、選最奢華的行程。事先設定預算，理性規劃，反而能讓你未來多去幾趟旅行。

13.房屋裝修：必要的維修可在退休前完成，但不必為了不需要的裝潢大手筆花錢。你可能因此背上債務，或在未來幾年縮小居住空間，導致裝修投資無法回收。

14.額外的人壽保險：在人生早期與工作階段，人壽保險相當重要。退休前應重新檢視保單，若子女已獨立、責任減少，或許可降低保額，同時評估長期照護保險是否更合適。

15.為他人購買高價物品：你可能喜歡為子女或孫子女送上大禮，甚至資助買車或換房。但退休前後，應先確保自身財務安全。家人應能理解，你需要在固定收入下調整送禮方式。

16.日常小支出累積成大錢：上班時順手買咖啡、外食聚餐很常見，但退休後，這些開銷其實可以省下來。例如買台咖啡機在家泡咖啡，利用時間嘗試自己做菜，把錢留給更重要的用途。

