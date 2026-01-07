你在淘汰名單上嗎？到2030年最可能消失的7種職業1次看

到2030年最可能消失的7種職業1次看。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）快速崛起，許多職業正逐步被取代，美媒報導，收銀行、旅行社、客服等7種職業，到2030年最可能消失，若你擔心人工智慧或其他創新會搶走你的工作，最好的方法是學習新技能並發展副業。

多元化的收入來源可以降低你被裁員時的財務風險，而學習高薪相關技能則可以在必要時加快你的職業轉型。

《gobankingrates》報導，隨著人工智慧的快速發展，語言模型能夠進行長時間的對話，並大規模地為消費者提供個人化資訊，以下是2030年最有可能消失的7種工作。

1、收銀員

自助結帳正在減少對收銀員的需求，而智慧購物車將進一步推動這一趨勢。這些購物車目前尚未普及，但它們允許顧客在將商品放入購物車的同時完成結帳。隨著這些購物車越來越受歡迎，收銀員的工作可能會減少，尤其是在大型零售商中。

2、銀行櫃員

越來越多的人選擇網路銀行，許多純數位銀行也證明，實體分行並非必要。金融機構可以透過關閉部分實體分行來節省成本，這或許還能減少對銀行櫃員的需求。

3、旅行社

ChatGPT 等人工智慧工具可以充當旅行社代理，提供優質的旅遊建議。線上預訂網站也讓人們能夠輕鬆預訂自己的行程，這可能會減少對旅行社的需求。

4、呼叫中心客服人員

人工智慧聊天機器人可以處理基本的通話，隨著技術的進步，呼叫中心客服人員的需求可能會降低。人工智慧也可以像呼叫中心客服人員一樣說話和行動，並預先設定好常見問題的答案。

5、計程車司機

Uber已經對計程車司機造成了衝擊，但隨著自動駕駛汽車的普及，計程車產業的生存可能面臨更大的威脅。自動駕駛汽車不僅能夠全天候運營，而且從長遠來看，其價格也可能遠低於計程車服務。

6、倉庫理貨員

亞馬遜和沃爾瑪等零售巨頭多年來一直在投資人工智慧和機器人，以期簡化部分人工作業。雖然倉庫管理部門仍然需要人手，但倉庫理貨員的工作可能會逐漸被機器人取代，因為機器人能夠更有效率地完成相同的任務。

7、資料輸入員

人工智慧工具能夠快速輸入、解讀和整理數據，同時減少錯誤。隨著人工智慧工具的日益先進，資料輸入員未來的就業機會可能會減少。

專家表示，隨著人工智慧自動化程度的提高，員工必須積極主動，學習如何更有效率地運用人工智慧工具可以帶來新的機會，重要的是要避免陷入貧窮思維，與其擔憂因人工智慧而失業的可怕後果，不如尋找自我提升、增加收入的機會。

