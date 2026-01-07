煮湯煮到年收近1600萬元！63歲婦人靠副業翻轉人生

美國一名63歲媽媽艾夫希米歐把自製湯品當作副業經營，結果事業越做越大，打造出品牌 SoupaPOTamus。（圖擷取自SoupaPOTamus粉絲專頁）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約州佩恩蒂德波斯特（Painted Post, New York）的63歲媽媽艾夫希米歐（Susan Efthimiou）把自製湯品當作副業經營，結果事業越做越大，打造出品牌 SoupaPOTamus，如今營收已連續3年成長超過3倍，2025年營收達50萬美元（約1586萬元新台幣），成為副業創業的成功範例。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，SoupaPOTamus 的基地設於一座經整修、擁有百年歷史的舊乳牛牧場內。艾夫希米歐在接受專訪時表示，她從小生長在「煮湯世家」，對健康食材的熱愛自童年就開始萌芽。她說：「即使在嚴冬，我也會規劃花園，種植並採收大量有機香草與蔬菜，只為煮出美味湯品。」

艾夫希米歐原本的工作是婚禮與活動場地的經營者，位於紐約州一座超過 150 年歷史、經過翻修再利用的穀倉，她目前仍與女兒共同經營這項事業，並在多名孩子的協助下持續運作。而她的創業靈感，源自新冠疫情期間。

2020 年初，她因感染新冠險些喪命，她認為正是家中營養豐富的自製湯品支撐她度過難關。她隔年決定將這份熱情化為事業，幫助因疫情困在家中或康復中的家庭。從構想到真正營運，花了18個月才完成公司架構與產品平台。

艾夫希米歐初期投入約 5 萬美元（約158.6萬元新台幣），加上地方補助金約 2 萬美元（約63.4萬元新台幣），她挑選高品質在地食材，研發方便、美味的湯品，然後在當地農夫市集分送樣品蒐集回饋，到了 2023 年中，她開始正式將重心放在銷售，業績迅速增長。

艾夫希米歐說，公司曾獲得一次全國性新聞節目的曝光機會，主題是推廣女性創辦的健康食品品牌，節目一播出，短短幾分鐘內就有超過 10 萬人湧入網站，結果網站當場當機，網站恢復運作後，訂單如雪片般湧入，當天12小時內的訂單量，竟超過了過去一整個月的水準。

艾夫希米歐坦言，SoupaPOTamus 在 2022 年仍處於測試階段，主要進行產品開發、產能規劃與公司成立，直到2023 年下半年才有穩定收入 ，隨後營收持續上升，2024 與 2025 年年營收都比前一年增長超過3倍。2026 年她的目標也是將營收再增加3倍，希望達到約 150 萬美元（約4757萬元新台幣），並計畫透過行銷、擴充產能與直銷、批發通路持續推進成長。

艾夫希米歐分享創業心法：「珍惜你的獨特性，它會形塑願景，也能在困難時期支撐熱情。其次，要真正了解你的目標客群，特別在初期，要花時間觀察他們的需求。」她強調，即便面臨建議犧牲品質換取利潤，也絕不妥協，「品質、風味、營養與便利性，是我們的核心，也是顧客期待的 SoupaPOTamus 特色。」

