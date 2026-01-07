台股開盤》面板、記憶體接棒 指數開低走高30500點交戰

面板、記憶體接棒，指數開低走高30500點交戰。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI前景樂觀情緒重燃，帶動美股4大指數週二全面走揚，台積電ADR勁揚1.61%，台股週三（7日）在台積電恐高賣單釋出，開盤大跌40元，指數開盤跳空跌163.98點，以30412.32點開出，所幸在面板、記憶體，及台達電、廣達、緯創、力積電等AI股開盤續攻，加上台積電跌勢收斂，指數往上拉升，早盤指數在30500點上下震盪。

週二華爾街股市收高，晶片股因AI前景樂觀情緒重燃而飆升，且投資人似乎未多加關注美國近期對委內瑞拉的攻擊，此外製藥大廠莫德納股價大漲近11%，道瓊工業指數創下歷史新高，上漲484.90點、0.99%，標普500指數漲0.62%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數漲幅達2.75%，台積電ADR勁揚5.18美元、1.61%，收在327.43美元。

道瓊工業指數上漲484.90點或0.99%，收49462.08點。

標準普爾500指數上漲42.77點或0.62%，收6944.82點。

那斯達克指數上漲151.35點或0.65%，收23547.17點。

費城半導體指數上漲204.47點或2.75%，收7650.93點。

