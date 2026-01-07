UNIQLO這款「奢華外套」下殺5折！網評「絕對是提升時尚感單品」。（擷取自BuzzFeed）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）目前正值新年祭，眾多商品都祭出誘人的折扣，而這款雙面短版寬鬆外套（ダブルフェイスショートコートリラックスフィット）直接下殺5折，只要3990日圓（約新台幣798元），且其設計簡約時尚，既不會顯得臃腫，又保暖貼身，無論是休閒裝還是正裝都能輕鬆駕馭，達人大讚該款「奢華外套」，絕對是提升時尚感的單品。

日媒報導，達人表示，優衣庫的「雙面短版大衣（寬鬆版型）」是1件非常百搭的冬季外套，它兼具輕盈、保暖和時尚的外觀，是寒冷日子裡理想的日常外套之選！

這款外套最大的亮點在​​於其雙面羊毛混紡面料。它的厚度和質感都恰到好處，既不會太厚重，也不會太有型，不過，由於它不太厚，所以在這個季節可能需要內搭1件保暖內衣。

此外，袖子內襯光滑，所以您可以舒適地穿在毛衣或針織衫外面，而不會被任何東西勾住。

正如“寬鬆版型”這個名字所暗示的那樣，它的胸部和肩部都比較寬鬆，因此很容易穿在厚厚的針織衫外面。

短款上衣很適合搭配寬褲、長裙和洋裝。即使搭配寬鬆的下裝，也能打造出平衡的視覺效果，不會顯得臃腫。

只要把它披在日常服裝外面，就能打造出既不顯得休閒又不失時尚的冬季造型。即使要疊穿也不會顯得厚重，所以很適合搭配圍巾和披肩。

網友評論中對它的輪廓和線條讚不絕口，例如「輪廓優美」、「無論年齡或身材，都能穿出時尚感」。這款百搭外套定能陪伴你到初春。你可以隨意披上它，輕鬆提升你的冬日穿搭格調。

