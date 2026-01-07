傳委內瑞拉正與美國洽談石油出口 原訂運往中國份額將轉移

《路透》報導指出，美國正在與委內瑞拉討論出口石油，屆時可能將石油出口至美國煉油廠。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）自從去年12月中旬開始就對委內瑞拉祭出封鎖措施，委國有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。而在委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）3日被美軍擒獲之後，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）5日宣誓就任臨時總統，《路透》報導指出，美國正在與委內瑞拉討論出口石油，屆時可能將石油出口至美國煉油廠。

根據《路透》報導，中國在過去10年是委內瑞拉石油的主要出口國，特別是2020年美國制裁與委內瑞拉進行石油貿易的公司後，中國對委國更顯重要。不過在委內瑞拉政局轉變之際，有5位政府、產業和航運消息人士6日透露，委內瑞拉官員與美國官員正在討論石油出口事宜，屆時委內瑞拉將向美國煉油廠出口原油．並將給中國的石油供應轉移。

兩名消息人士表示，這項把委內瑞拉原油出售給美國的潛在交易，初期可能會需要重新調度原本運往中國的石油部分。由於委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）受石油禁運影響，原油存放空間趨近飽和，PDVSA已被迫減產。1名消息人士透露，若PDVSA不設法儘快恢復出口，可能會進一步減產。

消息人士指出，相關官員本週持續針對可能的銷售機制進行協商，包括透過拍賣方式讓有意願的美國買家參與原油競標，以及向PDVSA的商業夥伴核發美國許可證，進而促成供應合約。消息人士指出，各方也討論過，未來是否可將委內瑞拉原油用於補充美國戰略石油儲備。

