群創、威剛等共6檔上市櫃股票1/7起列入處置

群創、聯德、威剛、勝昱、鈺創、群聯明起列入處置股。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日台股持續勁揚，多檔熱門股票股價波動劇烈，今日證交所、櫃買中心公告，上市股群創（3481）、聯德（3308），上櫃股威剛（3260）、勝昱（4304）、鈺創（5351）、群聯（8299），共計6檔上市櫃股票列入處置股。

此外，南亞科（2408）等19檔上市、波若威（3163）等20檔上櫃，共計39檔上市櫃股票則列入注意股。

請繼續往下閱讀...

根據證交所公告，群創、聯德從明（7）日起至20日，共計10個營業日列入處置，2檔在處置期間都改採人工撮合、每5分鐘一次；投資人每日買賣時達10張以上、或是單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

櫃買中心則公告，威剛、勝昱、鈺創、群聯4檔都從明（7）日起列入處置，威剛從明起至22日、共計12個營業日打入處置，勝昱、鈺創、群聯則從明日起至20日、共計10個營業日列入處置。

其中，4檔在處置期間都改採人工撮合，威剛每20分鐘一次、勝昱每45分鐘一次，鈺創與群聯每5分鐘一次；投資人每日買賣威剛、勝昱時無論張數，而鈺創與群聯則在買賣達10張以上、或是單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法