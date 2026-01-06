馬斯克AI闖大禍！Grok驚見「一鍵脫衣」功能 連自己小孩也受害

馬斯克旗下AI工具「Grok」闖大禍，因涉嫌允許用戶生成「一鍵脫衣」的深偽色情圖片，甚至包含未成年人影像，引發全球撻伐與歐盟調查。圖為xAI與Grok標誌示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧工具Grok週一（5日）引爆全球怒火。該工具近日推出的「編輯圖片」功能，竟允許用戶輸入「脫掉她的衣服」、「換上比基尼」等指令，生成女性甚至未成年人的深偽（Deepfake）色情圖片。此舉立刻招致歐盟、英國及亞洲多國政府強烈譴責，甚至連馬斯克孩子的母親都出面痛斥該功能「令人恐懼且違法」。

輸入指令「脫掉衣服」 歐盟痛批：這是犯罪

《法新社》報導，這波數位性暴力風暴起因於Grok的新功能，用戶發現可輕易利用AI將照片中的人物「強制脫衣」。歐盟執委會（European Commission）數位事務發言人瑞尼爾（Thomas Regnier）5日嚴厲抨擊，Grok所謂的「香辣模式」（spicy mode）產出兒童色情內容，「這一點都不香辣，這是違法，這是駭人聽聞。」

他強調此類技術在歐洲無容身之地，歐盟正嚴肅審視此事。英國媒體監管機關Ofcom也表示，已緊急聯繫X平台與xAI，確認其是否採取措施保護英國用戶，並將評估是否啟動調查。

馬斯克孩子的媽也受害 怒轟：令人作嘔

最諷刺的是，這把火燒到了馬斯克自己家門口。馬斯克孩子的母親、同時也是知名網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）在X平台上憤怒發文，指控Grok竟然將她「小時候的照片」生成裸照。她寫道：「Grok正在脫掉我童年照片的衣服。這在客觀上是令人恐懼、違法的。」

馬來西亞律師阿齊茲（Azira Aziz）也向《法新社》表示，一名用戶竟用Grok將她的社群頭像換成比基尼照，她強調：「將AI武器化，對未經同意的婦女和兒童進行性暴力，必須受到堅決反對。」

面對排山倒海的指控，xAI第一時間對媒體詢問僅給出簡短且自動化的傲慢回覆：「傳統媒體撒謊（Legacy Media Lies）。」不過，隨著爭議擴大，Grok官方帳號隨後改口稱已發現防護機制疏漏，正緊急修復，並強調兒少性虐待內容（CSAM）是違法且被禁止的。

此事件已引發法律戰。法國巴黎檢察官辦公室上週已擴大對X平台的調查，將Grok涉嫌生成與傳播兒童色情內容納入偵辦範圍。印度當局5日更直接下達通牒，要求X平台在72小時內刪除相關色情內容並提交處置報告，否則將面臨法律後果；馬來西亞通訊及多媒體委員會也對此表達嚴重關切，準備傳喚X平台代表說明。

