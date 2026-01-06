買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

專家建議避免購買的5種豪車。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如今，許多新車都配備了最新科技、安全功能與舒適升級，不必非得選擇豪華品牌，也能擁有優質的駕駛體驗。美國理財網站《GOBankingRates》報導，汽車專家、JustAnswer顧問Chris Pyle指出「豪華不代表更耐用。你付出的高價，多半是為了外觀與配備，這些元素會讓車價遠高於建議售價，而且也是折舊最快的部分。」以下5款是專家點名購車族應該避免的豪華車款，以及1款更值得考慮的替代選擇。

1.凱迪拉克（Cadillac）Escalade：2026年款Cadillac Escalade為全尺寸三排座SUV，提供6種車型等級，配備先進科技與豪華內裝。根據官方資料，它搭載24吋輪圈（Escalade史上最大）與橫跨整個前座的55吋超大螢幕。然而，專家建議避開這款車，Escalade是購買、持有與維修成本都名列前茅的SUV之一。

2.Mercedes EQE：Mercedes EQE主打安靜平穩的駕駛感與豪華內裝，但《Car and Driver》評論其外型像「電腦滑鼠」，性能普通、駕駛樂趣不足。AutoInsurance.org汽車專家Melanie Musson表示「EQE是電動車，而這並非賓士最擅長的領域。」近年來，該車也頻繁出現電系統故障、資訊娛樂系統異常與軟體問題。

3.Lincoln Navigator：2026年款Lincoln Navigator配備渦輪V6引擎與以舒適為導向的內裝，但《Car and Driver》指出，其中控螢幕位置容易分散駕駛視線、車身龐大導致停車困難，且油耗表現不佳。雖然美國環保署（EPA）尚未公布2026年油耗數據，但2025年款的成績為市區15 mpg（MPG指每加侖行駛英里數）、高速22 mpg、平均17 mpg。Chris Pyle也將其列為不建議購買的豪華車之一。

4.Infiniti QX50：2025年款 Infiniti QX50是一款價格相對親民的豪華小型SUV，標配四輪驅動。不過《Kelley Blue Book》形容它「很難讓人感到興奮」，因為競爭對手更有品牌光環、CP值更高或更好開。Musson 解釋「QX50 即將停產，而停產車款通常折舊更快。豪華車本就比一般車更容易貶值，再加上停產風險，投資價值相當不佳。」

5.Land Rover Range Rover：頂規版本Range Rover兼具強悍越野能力與頭等艙等級的豪華象徵。但《Car and Driver》指出，價格高到讓人捨不得真的開去越野。Chris Pyle也認為，這是多數駕駛人應該避免的另一款豪華車。

若偏好兼具安全性與豪華感的車款，Musson建議選擇Lexus，他表示「如果你在找折舊速度相對較慢的豪華車，Lexus RX 是品牌中最受歡迎的車款之一，以可靠度與豪華感兼具著稱。它在打造優秀引擎的同時，並未犧牲內裝品質與乘坐舒適性。」

