修車修到怕了！50萬粉絲女技師點名這8家汽車品牌「最好別買」

25歲的Daimee Rosales吸引超過50萬名TikTok追蹤者。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在男性長期主導的汽車維修產業，加拿大一名年僅25歲的女技師意外成為社群焦點。她憑藉一支邊換機油、邊吊在升起車輛底下做抬腿運動的影片爆紅網路，成功吸引超過50萬名TikTok追蹤者，除了分享汽車保養知識外，她也勸買車時應該避開的8家汽車品牌。

《每日郵報》報導，來自加拿大多倫多的汽車技師Daimee Rosales多數影片拍攝於父親經營的汽車維修廠，她一邊分享實用的汽車保養知識，一邊用玩笑的方式調侃修車文化。看似輕鬆搞笑的內容，實際上卻承載著更深層的目的，讓更多人，特別是女性，不再對汽車維修感到陌生或畏懼。她直言，許多女性消費者長期在修車時遭遇不合理收費或輕視，而她希望打破這種現象，成為女性駕駛的可靠後盾。

請繼續往下閱讀...

除了社群經營，Rosales的本業同樣扎實。她持續精進修車技術，甚至能拆解並重建多具以「難修」聞名的Nissan CVT變速箱。這類技能在汽車產業中極具價值，足以為技師帶來可觀收入，但Rosales強調，她與父親始終堅持合理收費，尤其對女性顧客絕不灌水，「我只想把車修好，價格公平就好。」

長期在第一線修車，也讓她對車市的可靠度有一套直觀判斷。面對《每日郵報》詢問「哪些車款她絕不推薦」，Rosales 給出的答案毫不留情，指出福特Ford、福斯Volkswagen和雪佛蘭Chevy。這番話，對許多消費者而言無疑是一記冷水，因為Ford的F-150長年蟬聯全美最暢銷車款，Chevy母公司GM則是美國市占最高的汽車集團，而Volkswagen更是全球第二大汽車製造商。

Rosales指出，問題不在品牌名氣，而在長期可靠度與維修成本。她特別點名歐洲豪華車款，認為「BMW開起來很爽，但擁有它不是好主意」，不僅維修昂貴，耐用度也不如預期。她也將Jaguar、Audi、Mercedes-Benz、Land Rover 列為可靠度偏低的品牌，並建議消費者審慎考慮電動車，因為電池更換費用在寒冷地區可能動輒數千美元。

相較之下，Rosales對Toyota、Honda等老牌日系車廠評價極高，直言這些車「好修、耐用、長期成本低」。她的看法，也與多位資深技師不謀而合。擁有50年修車經驗的技師Scotty Kilmer以及另一名30年資歷的技師Jon Ling，都曾公開提醒消費者對Ford、Chevy卡車保持警惕。

不過，Rosales也強調，再好的車都禁不起忽視保養。她觀察到，許多車主，特別是女性，經常因未按時換機油，最終導致引擎或變速箱出現重大故障。她建議每行駛約5000英里就應進行例行保養。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法