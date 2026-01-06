商仲總座預測 今年房市將是馬不奔

戴德梁行董事總經理顏炳立以台語歌曲「碎心戀」，形容今年房市趨勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕資金已離開房市，加上央行沒看到房價下跌，房貸限制就不太可能鬆綁，因此，商仲總經理預期，2026年房市馬不奔，買氣將與去年持平，並以台語歌曲「碎心戀」來形容今年房市走向，就是碎了。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，2025年房市可說是「死死昏昏去」，尤其全年全國買賣移轉棟數可能落在26萬棟，相較2024年全年超過35萬棟，有著快要10萬棟的落差，顯見投資炒作買氣已經退出房市，轉向股市。

至於，2026年房市預測，顏炳立指出，經濟、政策以及資金是房市榮枯的光明燈，但央行不太可能會鬆綁，但經濟維持穩定成長，因此，房價將呈現緩修量穩。

房市關鍵字「等」

而2026年房價走勢，他認為，蛋白區下修空間大於蛋黃區，大坪數修正空間比小坪數要大，因此，全年可用一個「等」來形容今年房市，包括等價、等量、等買氣、等政策、等資金鬆綁。

顏炳立預期，預售建案只剩剛性買盤撐場，因此，整體銷售期會拉長。

再觀察其它房地產產品預期，顏炳立指出，土地價格仍持穩，但買氣不會再熱，反觀六都的工業土地在2026年仍會呈現「一個人的武林」。

