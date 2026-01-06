以為撿到大便宜！40萬日圓買度假公寓 退休僅半年卻被「1原因」逼到絕境

40萬日圓買房並不是撿便宜，泡沫度假公寓的超低價陷阱，69歲男面臨絕境。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在退休後，因資金有限的情況下，希望能壓低居住成本，倘若能在大自然中安靜生活，就是最理想的退休藍圖。日媒指出，一名69歲的中村恒一（化名）以為遇到絕佳的機會，僅以40萬日圓（約新台幣8萬元）買下了一套位於新潟度假公寓，但等到真正搬進去後，他才發現「便宜」背後藏著難以承受的現實，最後卻被「負擔得起的代價」逼到了絕境，幾近瘋狂。

中村先生曾在東京一家小公司任職、於65歲退休。由於他未婚，退休後自己獨居在出租公寓裡，每月年金約12萬日圓（約新台幣2.4萬元）、存款則不到800萬日圓（約新台幣160萬元），經濟上談不上寬裕。

請繼續往下閱讀...

據報導，正當房屋租約即將更新之際，中村先生想著，如果能有一間真正屬於自己的房子就好了。他不執著住在東京，並開始搜尋其他地區房屋，最後注意到新潟一棟位於度假區、曾在泡沫經濟時期風光一時的老公寓。

中村先生認為，這棟房子售價只有40萬日圓，管理費與修繕基金加起來一年還不到30萬日圓，這和東京的居住成本相比，簡直天差地遠，而且房子靠近滑雪場，未來或許還能在相關觀光業打點零工。

儘管他心中隱約覺得便宜得不太尋常，但仍認為「這麼便宜就能擁有自己的房子，吃點苦也值得」，於是拍板買下。

據報導，中村先生剛搬去的前幾個月，生活出乎意料地舒適，春天到秋天的空氣清新，附近還有溫泉，對不擅長交際的中村來說，寧靜反而是優點；此外，打工的工作也順利找到，一切看似上軌道。沒想到，真正的考驗是從冬天開始。

12月一到，大雪幾乎天天報到，早上醒來車子常被埋在雪裡，出門打工前得先花上一個小時鏟雪，有時除雪根本來不及，只能被迫請假。連去買點日用品都變成一件苦差事，在油錢、雪胎、車輛維修費接連增加，打工收入也逐漸被這些額外支出吃掉。

另外，長時間的嚴寒也讓他的背和腰開始疼痛，因而意識到，長期住在這裡並不現實。但他想搬回都市，卻得重新負擔房租和搬家費，更棘手的是這間公寓幾乎賣不掉，也租不出去，但讓他更加不安的，是公寓未來的不確定性。

中村先生指出，這棟房子很老了，聽說如果哪天決定拆除或重建，費用可能要由所有權人分攤。沒想到會遇到這種事」。

專家指出，所謂的「超低價度假公寓」，一旦管理與修繕走到極限，屋主往往只能面對賣不掉、也租不了，只能繼續住、卻還可能得額外掏錢的艱難困境。

中村苦笑著說，其實當時仲介有說明過，但我並沒有真正理解。如今，他仍住在這座雪深的小鎮裡，是就此在此終老，還是設法重返都市，答案仍未確定，事情走到這一步，未來也只能順其自然。他感嘆，但至少我學到一件事，「再便宜的東西，也不能只因為便宜就衝動買下」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法