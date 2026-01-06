日本百年藥廠考慮下市！傳撒隆巴斯製造商尋求私有化

知情人士表示，撒隆巴斯製造商久光製藥正尋求私有化。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，日本鎮痛貼布撒隆巴斯製造商久光製藥（Hisamitsu Pharmaceutical）的高層正考慮發起收購邀約，將這家製藥廠私有化，交易金額可能約4500億日圓（約新台幣914.4億元）。

《彭博》報導，久光製藥創辦家族成員、執行長中冨一榮（Kazuyoshi Nakatomi）擁有的實體正在尋求買家收購該公司全部股份。目前久光製藥的市值達3380億日圓（約新台幣686.8億元），知情人士補充，銀行將提供資金以協助完成交易，收購方案預計很快將公佈。

以鎮痛貼布撒隆巴斯聞名的久光製藥，正加入愈來愈多選擇下市的日企行列，以規避日益成長的監管力道和投資人對提高市值的施壓。受此影響，去年因收購和重組下市的企業數量創下歷史新高，東京證券交易所的日本上市公司數量出現十多年來首次下滑。

與此同時，隨著人口老化，日本政府一直在推廣價格更低廉的學名藥，並促使製藥公司降低藥品價格。受到政策措施以及撒隆巴斯在日本國內銷售疲軟的影響，久光製藥在10月表示，截至2025年8月的6個月期間，營業利潤降9.7％至81億日圓（約新台幣16.4億元）。

為促進成長，面對日本國內日益激烈的競爭，久光製藥正加速海外擴張。久光表示，未來幾年計劃投資超過500億日圓（約新台幣101.6億元）用於擴大撒隆巴斯的供應，並投資超過1500億日圓（約新台幣304.8億元）用於研發和戰略投資。

久光製藥日本本土競爭對手大正製藥（Taisho Pharmaceutical）的管理階層在2024年將公司私有化，理由是需要專注於中長期策略，而不是短期利潤和股東回報。

久光製藥的歷史可以追溯到1847年，創立於日本九州的佐賀縣，專注於研發和銷售處方藥和藥局常用藥品。該製藥公司的撒隆巴斯於2008年成為獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准的局部鎮痛貼布。

