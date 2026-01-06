台灣黃金藏這裡！外媒揭開黃金儲備秘密真相

黃金不僅是避險資產，也是央行外匯儲備的重要組成部分。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金不僅是避險資產，也是央行外匯儲備的重要組成部分，通常存放在國內中央銀行或國際銀行（如倫敦金庫、紐約聯邦儲備銀行），以台灣為例，中央銀行的黃金儲備主要存放在新店文園金庫，由政府機構嚴密管理與防衛，保障國家金融穩定。而近日隨著委內瑞拉政局動盪，外媒關注國家黃金儲備在政府更迭下的流向及金融影響。

《Wionews》報導介紹，黃金儲備依法歸國家中央銀行所有，而非執政黨或總統所有。這一區別至關重要；即便獨裁者倒台或政府垮台，黃金仍是國家財產，由獨立的金融機構保管。

存放在海外金庫是安全還是陷阱？

根據報導指出，大多數國家為了安全和方便交易，都會將黃金儲存在諸如英格蘭銀行（Bank of England）或紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）等海外金融中心。然而，在政變或革命期間，這種「安全」可能會變成陷阱，因為新政權可能無法實際取得這些黃金。

舉例來說，2021年塔利班接管阿富汗時，美國凍結了該國約70億美元的資產，其中包括存放在紐約聯邦儲備銀行的黃金。此事件也印證，即便掌握總統府，若國際社會不承認新政權，仍無法動用國家財寶。

另外2019 年，英格蘭銀行拒絕將10億美元的黃金，交給委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）的合法性。此舉引發一場龐大的法律爭議，黃金因此被卡在倫敦金庫中，與此同時，委內瑞拉的政治危機仍在持續。

因此在政權垮台前，領導人往往試圖變現國家儲備。2011年有報導指出，利比亞前領導者格達費（Muammar Gaddafi）在利比亞政權崩潰前，出售了約20%的黃金儲備，以支付僱傭軍費用。與數位貨幣不同，實體黃金可以空運出境，因此成為逃亡獨裁者的重要目標。

許多國家現在正將黃金運回國內

近年來，許多國家開始將黃金資產「收回國內」。2024年，印度將100公噸黃金從英國運回國內金庫，確保在危機時，其資產能實際掌握在本國主權之下。

台灣黃金儲備

綜合台灣媒體報導，台灣央行持有約422至423公噸黃金，央行是國內擁有最多黃金的機關，而位於位於新北市新店烏來山區的文園金庫，存放中央銀行的大批黃金，為了保護這批價值連城的國家資產，平時由憲兵部隊嚴密駐守，外人無法進入。

報導總結，黃金是唯一能在貨幣或政權崩潰後仍然保值的資產。當1個垮台政權的紙幣變得一文不值時，國家的黃金儲備仍具價值，成為下1任政府重建經濟的「種子資本」，但前提是新政權能取得這筆資產。

