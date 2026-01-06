窮人最愛犯的5大理財錯誤！億萬富翁痛斥：最蠢就買新車

加拿大億萬富翁、創智贏家（Shark Tank）明星奧利里（Kevin O’Leary）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大企業家、私募股權公司O'Leary Ventures董事長、美國實境投資節目《創智贏家》（Shark Tank）共同主持人奧利里（Kevin O’Leary）日前表示，人們會沒錢，是因為一直在買那些愚蠢、讓你持續貧窮的東西。而他特別點出「買新車」就是最愚蠢的財務決策之一，奧利里將人們會貧窮歸結為5個理財習慣：買新車、買大房子、總是外食、追求快時尚、訂閱沒用到的服務，並強調累積財富的關鍵不在於增加收入，而是停止不必要的浪費。

據理財網站《Benzinga》報導，奧利里在YouTube 影片中直言，人們之所以一貧如洗，不是因為賺得不夠多，不是因為經濟不公平，也不是因為運氣不好。「你會沒錢，是因為你一直在買那些愚蠢、讓你持續貧窮的東西。」

奧利里說：「買新車是你能做出的最愚蠢理財決策之一。新車一開出展示間，價值立刻蒸發 20% 到 30%，等於瞬間把好幾千美元化為烏有，只換來所謂的「新車氣味」。

至於租賃？奧利里直言：「租車是最糟糕的選擇。你是在租一個會貶值的資產……你付了好幾千美元，只是為了暫時借用車行的車。」他的建議直接而殘酷：「去買一輛車齡3年的原廠認證中古車，讓別人先承擔折舊成本。這才是有錢人在做的事。」

奧利里批評，許多人和他抱怨沒錢投資，但卻花15美元吃沙拉當午餐。他認為這是一種財務上的自我破壞。根據美國勞工統計局數據，美國人平均每年在外用餐近4000美元（約12.69萬元新台幣）。奧利瑞指出，如果將這筆錢每年投資30年、年報酬率10%，最終可累積超過60萬美元（約1903萬元新台幣），

奧利里建議人們自備午餐、在家泡咖啡，並強調這不是犧牲，而是聰明理財。即便要外食，他也建議至少「花得值得」，而非因懶惰而浪費金錢。

再來是買房子，奧利里說：「你住的房子，是你最大的負債。」、「資產會把錢放進你口袋，負債則是不斷把錢拿走。而你自住的房子，每個月都在讓你付錢。」房貸、房產稅、保險、維修和園藝都成為錢坑，而且房子愈大，財務壓力愈大。

奧利里認為，購買銀行告訴你「負擔得起」的最高價房屋，只是為銀行帶來利益的30年契約，而非財務里程碑。奧利里建議：「房子只買銀行評估你能負擔的一半就好。」

奧利里認為：「窮人花錢是為了看起來有錢，有錢人花錢是為了變得更有錢。」這同樣適用於身上的穿著。奧利里不在乎你是否擁有最新款球鞋、名牌包，或最新一代 iPhone。他形容那是一座「錯誤財務決策的博物館」。真正值得炫耀的，是持續成長的淨資產。

就連訂閱制服務也逃不過奧利里的批評。「那就像銀行帳戶裡的慢性漏水：這裡 10 美元（約317元新台幣），那裡 15 美元（約475元新台幣）。」他直言：「今天就把它們取消，不是明天，是今天。」

奧利里最終將一切歸納為5個習慣：停止買新車、不要勉強自己買大房子、別再頻繁外食、停止追逐快時尚，以及不要浪費錢在用不到的訂閱服務。做到這5點，無論收入高低，都已經踏出累積財富的5大步。他表示：「我見過年薪 4 萬美元（約126.9萬元新台幣）卻成功累積可觀財富的人，也見過年薪 20 萬美元（約634.5萬元新台幣）卻月光族的人，差別在於他們是否理解並實踐這些原則。」

