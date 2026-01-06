自由電子報
焦點股》所羅門：黃仁勳CES點火 帶量大漲

2026/01/06 10:16

所羅門鎖定人形機器人商機，已向市場釋出最新的工業級人工智慧視覺解決方案。（資料照）所羅門鎖定人形機器人商機，已向市場釋出最新的工業級人工智慧視覺解決方案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前往美國消費性電子展（CES）進行主題演講，大談實體AI應用落地，帶動台股機器人族群全面點火，其中，AI視覺解決方案供應商所羅門（2359）早盤股價一度大漲9%，截至上午9時55分暫報142元，漲幅7.58%，成交量8155張。

所羅門近年致力於鎖定人形機器人領域發展，結合輝達（NVIDIA）旗下Isaac GROOT的自然語言、Isaac ROS cuMotion技術，實現工業關節式機器人的高精度運動，讓機器人在廣域環境當中準確理解指令，提升感知能力、避免碰撞，最終以導航至目標及完成任務。

以半導體產業來看，所羅門已向市場釋出最新的工業級人工智慧視覺解決方案，範圍涵蓋強化品質控管的自動化AI檢測，以及具備理解、遠距感知、移動與抓取能力的「超級視覺」人工智慧人形機器人，以實現複雜環境中的自主物料搬運，廣受市場關注。

