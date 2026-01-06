黃仁勳台灣「兆元宴」又要來了！傳本月抵台重要行程曝光

輝達執行長黃仁勳去年多次來台。（資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕根據消息指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於本月訪問台灣，屆時將參與輝達台灣尾牙，除此之外，此行除有望宣布北士科海外總部正式簽約，黃仁勳更將邀請各大台灣供應鏈領袖，再次舉辦一場「兆元晚宴」。

外媒《Wccftech》報導，黃仁勳1月的行程相當緊湊，美國消費性電子展（CES ）結束後，他將造訪台灣，市場預計他將趁這次機會，與北市府完成台灣總部「星群」（Constellation）的簽約儀式，成為輝達首個設立於美國之外的全球總部。

此行黃仁勳還預計參與輝達台灣尾牙，此外最受關注的行程，將是黃仁勳預計與台灣關鍵供應鏈夥伴共進晚宴，包括台積電、鴻海、廣達、緯創等企業在內，再度主持他招牌性的「兆元宴」。

報導表示，眾所周知，黃仁勳一向重視與合作夥伴維持緊密關係，因為輝達的產品高度依賴供應鏈各環節精準到位、準時交付。報導還說，台灣供應鏈目前正全力投入輝達Blackwell Ultra的量產，同時逐步轉向下一代的Rubin產品線。

報導最後直指，台灣已成為輝達業務中不可或缺的關鍵角色，因為台灣佔據了人工智慧（AI）供應鏈的很大一部分。黃仁勳將台灣列為最重要的地區之一，這也是為何台積電等供應商，對輝達這家全球市值最高公司的未來發展至關重要。

