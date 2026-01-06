AI熱潮帶動記憶體狂飆 三星Q4獲利預計暴增160％

記憶體價格帶動下，三星第4季營業利潤預計大幅成長160％。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於客戶爭相滿足AI蓬勃發展的需求，晶片嚴重短曲，導致記憶體價格大幅上漲，即將公佈財報的三星電子（Samsung）第4季營業利潤預計大幅成長160％。

《路透》報導，近幾個月以來，半導體價格飆升，因為產業向AI相關晶片的轉型抑制了傳統記憶體的生產，而用於訓練和運行AI模型的傳統晶片和先進晶片的需求卻在激增。根據LSEG的SmartEstimate數據，三星10月到12月期間預期營業利潤將達16.9兆韓元（約新台幣4045.8億元）。

與前年同期的6.49兆韓元（約新台幣1553.7億元）相比大幅成長，將是自2018年Q3以來最高單季利潤，當時創下了17.6兆韓元（約新台幣4213.4億元）的歷史新高利潤。由於傳統晶片價格強於預期，一些分析師最近幾週將三星Q4營業利潤預測上調至超過20兆韓元（約新台幣4788億元）。

全球最大記憶體晶片製造商三星將在週四（8日）發佈最新營收、財測報告。

根據市調機構集邦科技（TrendForce）數據，第4季部份DDR5 DRAM（動態隨機存取記憶體）晶片的價格比前一年同期漲了314％。預計Q4傳統DRAM價格將漲55-60％。集邦科技分析師吳雅婷（Avril Wu）表示，隨著傳統DRAM價格持續飆升，三星將從目前的價格上漲週期中獲益良多。

去年12月，美光科技（Micron）預測Q2經調整後的獲利幾乎是華爾街預期的兩倍。美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，2026年後的記憶體市場供應預計仍將緊張，中期內，公司預計只能滿足幾家主要客戶一半到3分之2的需求。

三星利潤飆升對於這家南韓巨頭的業績來說是戲劇性的轉變，就在1年多以前，三星共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉（Jun Young-Hyun）還在為公司令人失望的收益和業績道歉，因為三星在向AI處理器巨頭輝達（NVIDIA）供應高階晶片方面落後於對手SK海力士（SK Hynix）。

三星在去年谷底翻身，全年飆漲125％，創下26年來最大年度漲幅。全永鉉上週五（2日）表示，三星客戶對於公司下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片的競爭優勢給予極高的評價，並直呼「三星回來了」，這幫助三星股價在最近幾個交易日中繼續上漲，創下歷史新高。週二（6日）早盤，三星股價跌逾2％，在近期的上漲後出現回檔。

全永鉉並未點名客戶，但分析師表示，三星在向輝達供應晶片方面取得了進展，有可能從SK海力士和美光手中奪回市佔。

儘管全球記憶體晶片短缺對三星主力的半導體業務來說是一大利多，但晶片價格飆升正在擠壓其第2大收入來源智慧手機部門的利潤空間。三星共同執行長兼行動通訊事業負責人盧泰文（TM Roh）坦言，這種情況前所未有，沒有哪一家公司能豁免，三星正努力將影響降到最低，但這種影響看起來無法避免。

