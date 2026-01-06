自由電子報
台股早盤》記憶體、矽晶圓點火 指數翻紅漲逾170點

2026/01/06 10:02

記憶體、矽晶圓點火，指數翻紅漲逾170點。（資料照）記憶體、矽晶圓點火，指數翻紅漲逾170點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週續創新高，而台股在台積電飆1670元天價，帶動指數突破3萬點，收30105點新高，週二在台積電激情過後，開盤跌25元，指數開盤跳空跌171.39點，以29933.65點開出，不過，在南亞科、華邦電記憶體，及中美晶、環球晶等矽晶圓買盤點火，加上台積電股價由黑翻紅，加上塑化等傳產也見買盤，指數急拉，不僅翻紅，指數漲172點，來到30277點。

美國3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），導致能源類股5日應聲飆漲，美國華爾街4大指數5日全數收紅，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%，收48977.18點。

標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%，收6902.05點。

那斯達克指數揚升160.19點或0.69%，收23395.82點。

費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%，收7446.45點。

