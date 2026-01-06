年度冠軍揭曉！這檔平衡型基金漲逾36％，績效稱霸

隨著全球市場價格墊高後的風險意識升高，平衡型基金成為資金想兼顧波動和報酬雙力的優先去處。（示意圖，美聯社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕2026年開紅盤，誰有機會續創佳績？除了AI科技有望續強之外，投資圈大多看好去年行情華麗身的新興市場，並認為這波攻勢可望延續，尤其在AI科技加持、非美元資產抬頭、資產價格相對成熟市場明顯低估之下，可望持續吸金資金轉入，若是擔心先前漲多恐有較大震盪風險的投資人，建議採取股債兼備的新興市場平衡型基金，放大配置格局更有機會囊括新興國家多角題材。

理財專家觀察到，隨著全球市場價格墊高後的風險意識升高，平衡型基金成為資金想兼顧波動和報酬雙力的優先去處，根據境外基金觀測站的最新統計（截至2025/11月底），過去一年境外平衡型基金資金規模增加約2,200億元，超過股票及固定收益型，預期此趨勢有機會繼續維持下去。

同步盤點27檔境外平衡混合型基金績效，多數也沒有辜負投資人的託付，其中又以富蘭克林坦伯頓新市場月收益基金，最能抓住股債雙市的輪動脈絡，一年來漲幅就高達36.1%，是漲幅唯一超過三成，奪下平衡型基金年度績效王，該基金在兩年或三年期的報酬率亦是位居第一，可見其精準布局與調配功力。

基金達人表示，平衡型基金雖能在股債市之間調配比重以應對市場變化，但過去一年來最佳和最差的基金之間的基金績效，落差有33個百分點之多，顯然經理人操盤功力扮演重要關鍵。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金由旗下新興市場、全球宏觀與多元資產三大管理團隊共同管理配置，把握靈活布局新興市場股債資產、控管波動風險的兩大前提，積極追求資本利得、利息與匯兌三大收益來源，以維持可持續性的配息以滿足投資人在多元理財需求，最新的年化配息率已有8%以上。

市場人士指出，而今全球正處資產再平衡過程中，過去幾年發生的諸多變化，亞洲、新興市場投資機會已不可同日而語，過往美元獨強的態勢導致投資人對新興市場興趣缺缺，但現在可明顯感受到資金回流的風向變化。當前新興市場擁有AI與科技、消費、產業整合等優勢，部分新興國家的公債殖利率也普遍高於成熟國家，用一檔新興市場平衡型基金同步掌握多重亮點，同時能分散配置到非美元資產，讓新一年度獲利預期更有所本。

境外平衡混合型基金績效前五名

基金 一年 兩年 三年 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 36.10 43.00 60.23 晉達環球策略新興市場多重收益基金 25.36 34.10 42.13 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金 22.87 26.37 44.45 摩根亞太入息基金 20.00 28.54 36.12 安聯智慧城市收益基金 19.06 37.43 59.06

資料來源：理柏資訊，原幣報酬率截至2026/1/2。製表：記者吳滋雅。

