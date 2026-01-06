神秘交易員押注馬杜羅垮台 暴賺逾1286億元

一名身分不明的交易員，因押注委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）將垮台，而獲利40.8萬美元（約新台幣1286.6億元）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，一名身分不明的交易員，因押注委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）將垮台，而獲利40.8萬美元（約新台幣1286.6億元）。

綜合媒體報導，美國本月3日對委內瑞拉發動軍事攻擊，推翻並逮捕委國總統馬杜羅夫婦，押往紐約受審。消息一出，震驚國際。

而就在美國襲擊委內瑞拉前1天，一名神秘交易員在外國預測平台Polymarket上投入約3.4萬美元（約新台幣107.2億元），下注馬杜羅將於2026年1月31日前垮台。隨著馬杜羅夫婦被捕消息一出，讓該神秘交易員賺進40.8萬美元。

報導指出，該神秘交易員投注事件在社群媒體上引起了關注。有網友發現，該名神秘交易員的Polymarket帳戶是在美國襲擊委內瑞拉前1週才創立的，引發外界質疑該名神秘交易員可能掌握了內幕消息，甚至可能在五角大廈工作，並認為如果神秘交易員事先知道美國要動手，那就可能涉及內線交易。

