愛馬仕美妝業務承壓 新掌門上任後啟動「關鍵策略」

〔記者邱巧貞／台北報導〕Hermès去年第三季整體營運持續穩健，唯獨香水與美妝業務及腕錶部門表現相對承壓。據集團公布的財報，第三季營收達39億歐元，以固定匯率計算年成長10%，較第二季略有改善，成長動能主要來自歐洲、美洲與亞洲市場。

截至2025年9月底，愛馬仕前九個月合併營收達119億歐元，以固定匯率計算年增9%，顯示核心皮件、成衣與配件業務仍具高度韌性。然而，香水與美妝部門第三季銷售額年減5%，與集團整體走勢形成明顯落差。外媒分析認為，該部門主要承壓因素並非需求結構性轉弱，而是「新品推出節奏放緩」，加上前一年Barénia香水上市後形成的高基期，導致短期數據下滑。

愛馬仕也於去年底同步啟動高層人事調整，由原家居事業（Hermès Maison）董事總經理Anne-Sarah Panhard接任香水與美妝事業董事總經理。市場解讀，此一布局顯示Hermès有意透過管理調整，為美妝事業重新注入成長動能。

在人事調整後，Hermès美妝也加快新品布局，今年初推出品牌史上首款粉底液，被視為補強產品線、回應市場期待的重要一步。相較過去以唇彩、指甲油等「形象型商品」為主，此次切入核心消耗型品類，被解讀為產品策略的明確轉向。

這系列產品由愛馬仕美妝創意總監Gregoris Pyrpylis打造，主打自然光采霧感妝效，且以中性底色設計，讓不同膚色都能自由展現。與粉底液同步推出的，還包括完美妝前乳，兩者皆採用護膚級配方。

產品包裝延續品牌一貫的工藝與美學，由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，結合玻璃與金屬兩種材質，透過局部霧面與透明交錯，營造層次光影；黑色金屬壓頭鐫刻「Hermès Paris」字樣，搭配飾有藏書章圖騰的金屬瓶蓋。

