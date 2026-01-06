橋水達里歐警告：AI熱潮正處於泡沫初期階段

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）週一（5日）在社群平台X發文警告，推動華爾街科技股上漲的AI熱潮，現在正處於泡沫的初期階段。

《路透》報導，華爾街主要股指在2025年實現了兩位數的漲幅，連續第3年上漲，這是自2019年至2021年以來，首次出現如此強勁的漲勢。這波上漲主要受惠於投資人對於AI相關類股的強勁需求，推動美國股票基準指數創下歷史新高。

達里歐表示，美國股票在2025年的表現，明顯遜於非美國股票和黃金。去年，黃金價格飆漲超過60％，新興市場表現優異，英國藍籌股富時100指數也優於全球主要市場。達里歐指出，顯然，投資人寧願投資非美國股票而不是美國股票，就像他們寧願投資非美國債券而不是美國債券和現金一樣。

秋季全球股市震盪不定，對AI股票泡沫潛在風險的擔憂日益加劇，拖累了市場情緒，並增加了拋售風險。與此同時，中東地緣政治緊張局勢，以及聯準會利率路徑的不確定性加劇了投資人的不安。

達里歐提到，聯準會（Fed）的政策和生產力成長方面還有很多重大問題需要解答。新任命的Fed主席和聯邦公開市場委員會（FOMC）很可能會傾向於降低名目利率和實際利率，這可能會推高物價並助長泡沫。

分析師表示，由於對AI泡沫的擔憂日益加劇，交易員們將目光投向價格過高的科技股以外的其他領域，全球投資人今年預計將積極在金融市場中那些被低估的領域尋找機會。

